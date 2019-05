Hierdoor krijg je soms op latere leeftijd ineens allergieën

Ieder mens schijnt standaard zo’n 7 tot 8 allergieën te hebben. Vaak zijn deze subtiel en merk je er bijna niets van. Maar soms krijg je ineens op latere leeftijd een heftige allergie inclusief jeuk, bultjes en niesbuien.

Je lichaam reageert op bepaalde bacteriën alsof het een bedreiging voor je lichaam is. Vaak zijn dit pollen, stof of dierenharen. Je immuunsysteem laat stoffen zoals histamine vrij om de bedreiger aan te vallen, maar hierdoor ontstaan óók die vervelende symptomen zoals jeuk of netelroos. Dit wordt ook wel ‘een allergie’ genoemd.

Ouders

Wanneer één van je ouders last heeft van allergieën, vergroot dat aanzienlijk de kans dat jij een allergie krijgt. Daarnaast speelt je omgeving een rol; hoe meer pollen in de lucht, hoe erger de allergie kan worden. Dokter Purvi Parikh vertelt bij Self dat uit onderzoek blijkt dat mensen die in een stad wonen significant meer last hebben van allergieën dan mensen die niet in een stad wonen.

Stad vs. platteland

Dit zou kunnen komen door de aanwezigheid van snelwegen en uitlaatgassen bij de steden en hierdoor de neus en longen gevoeliger worden, verklaart Parikh. “Als je van het platteland naar een grote stad verhuist, zul je niet ineens last krijgen van allergische reacties, dat zou zomaar twee jaar kunnen duren.” Het lichaam moet de bacterie eerste en paar keer herkennen voordat het reageert met een allergie.

Meer pollen

Daarnaast zorgt de klimaatverandering voor meer pollen in de lucht. En volgens dokter Parikh zou je een allergie kunnen oplopen als je er ineens veel aan wordt blootgesteld.

Combinatie

Een allergie oplopen op latere leeftijd komt niet vaak voor, maar is dit wel het geval, dan is het is vaak een combinatie van genetische aanleg, de omgeving en pech.

Dokter Rutger legt uit wat je juist moet doen bij hooikoorts en wat je moet laten:

Ook is het belangrijk om het huis stofvrij te houden om irritante reacties op huisstofmijt te voorkomen:

Bron: Bedrock. Beeld: iStock