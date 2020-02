Zoveel verschillende soorten honger zijn er (spoiler: veel!)

Honger. Dat herkennen we allemaal. Je lichaam geeft dan aan dat je voeding nodig hebt. Er zijn heel veel verschillende soorten honger. Volgens diëtist Ayla Steegs-Jansse zijn er meerdere soorten honger waarmee we te maken hebben.

Wat is honger eigenlijk? Nou, je lichaam geeft een biologisch signaal af dat je vertelt dat je behoefte hebt aan eten. En dat signaal vertalen wij als honger. Dit signaal komt doordat het glycogeen-gehalte daalt tot onder een bepaald niveau. Maar hoeveel soorten honger zijn er dan? 11 om precies te zijn. Ja, dat zijn er vrij veel.

Dit zijn de 11 soorten honger die ons lichaam kent:

Lichaamshonger

Dit is de belangrijkste. In je hersenen zit hypothalamus, net boven de kruising van je oogzenuw. De hypothalamus is belangrijk voor temperatuurregulatie van het lichaam, emotioneel gedrag en geheugen. Maar dus ook voor ons honger- en dorstgevoel. Samen met de hypofyse (een klier die hormonen afscheidt) checkt de hypothalamus of er genoeg van bepaalde hormonen in het lichaam te vinden is. Niet het geval? Dan geeft de hypofyse een seintje en maakt hij ghreline aan. Dat is het hongerhormoon.

Als je lichaamshonger hebt, dan heb je dus simpelweg niet genoeg gegeten. Je wordt vermoeider, mogelijk krijg je hoofdpijn en kun je je minder goed concentreren. Jouw energievoorraad is dan op. Je kunt lichaamshonger het beste niet negeren, je hebt nu eenmaal een paar keer per dag een goede maaltijd nodig.

Concentratiehonger

Focus en concentratie kosten net als intensief bewegen energie. Je hersenen gebruiken 20% van je dagelijkse energiebehoeften. Dus als je concentratiehonger krijgt, dan hebben je hersenen te weinig energie om te kunnen functioneren. Wat je moet doen om ze weer te voorzien van energie? Bewegen! Door sporten wordt er door je hele lichaam bloed en zuurstof gepompt. Dit bereikt ook je hersenen en krijg je een energieboost. Wat je ook kunt doen is kauwen. Uit een onderzoek van Cardiff University blijkt dat dit goed is voor je cognitieve functies.

Constante honger

Al-tijd honger. Je hebt een onverzadigbaar gevoel in je buik; je krijgt dat hongergevoel niet weg. Dit komt vaak voor als je eenzijdige voeding eet. Denk aan snelle koolhydraten en te weinig eiwitten en vezels. Je krijgt dan geen verzadiging, maar wel een verhoogde afgifte van insuline. Hierdoor ontstaat juist het gevoel dat je wil eten, terwijl je helemaal geen honger hebt. Dit kun je zeer gemakkelijk voorkomen door eens goed te kijken naar je eetpatroon. Eet meer goede voeding die je verzadigd, zoals vezels en eiwitten.

Geen honger

Ja, ook dat kan: geen honger hebben. Er zijn mensen die geen hongerprikkel ervaren of niet weten hoe dat voelt. Het kan gewenning zijn of door bepaalde medicatie komen. Dat betekent dus dat zij niet naar hun lichaam, maar naar de klok moeten luisteren. Als dat zo is, geeft je lichaam ook niet het seintje dat je vol zit. Als je dus nooit honger kunt voelen, kan dat leiden tot zowel onder- als overgewicht. Je kunt proberen om te experimenten met tijdstippen om ervoor te zorgen dat je een hongerprikkel gaat ervaren. Probeer eens om je ontbijt uit te stellen om die prikkel te krijgen. Zo kun je (mogelijk) die cirkel doorbreken.

Zintuigenhonger

Je staat in de supermarkt en voelt je maag knorren. Dit heet zintuigenhonger, ofwel, oor-, neus-, en ooghonger. Dit wordt veroorzaakt door een prikkel vanuit jouw omgeving; dus al dat lekkers dat je ziet en ruikt. Dit is geen echte lichaamshonger. Om hier vanaf te komen kun je jezelf het beste afleiden.

Luchthonger

Die rommelingen in je buik, dat is luchthonger. Je kunt denken dat het lichaamshonger is, maar het verschil is dat er bij luchthonger geen ghreline wordt aangemaakt. Volgens Steegs-Jansse kun je dan het beste wat drinken als je denkt dat je luchthonger hebt.

Verveelhonger

Als je druk bent met van alles en nog wat denk je niet aan eten. Maar op het moment dat je met de beentje omhoog zit te niksen voel je opeens dat je trek hebt. Maar dat is helemaal geen honger; je verveelt je gewoon en wilt iets te doen hebben. Wat moet je doen om dit tegen te gaan? Ga weer iets doen en leid jezelf af.

Emotiehonger

Je kunt ook honger krijgen vanuit psychische oorzaken, dat heet emotiehonger. Dit kan zowel gebeuren als je blij bent, maar ook verdrietig. Eten wordt dan gezien als de oplossing om met die emoties om te gaan. Alleen helpt dit slechts tijdelijk. Het is belangrijk dat je goed kijkt naar wat de aanleiding was om te gaan eten. Kijk goed naar de momenten dat jij emotiehonger krijgt, hulp van een deskundige inschakelen is daarbij een goed plan.

Valse honger

Valse honger is eigenlijk dorst. Zoals we net al zeiden wordt honger- en dorstgevoel geregeld door de hypothalamus. Dit geeft je lichaamshonger. Maar dus ook wanneer je lichaam vocht nodig heeft. Het gevoel kan hetzelfde zijn. Je kunt dan het beste even een glas water drinken. Verdwijnt je hongergevoel? Dan had je inderdaad een dorstprikkel. Doe dit testje om na te gaan of je honger of dorst hebt.

Afterparty honger

Je hebt een leuk feestje gehad en wordt de volgende dag vermoeid wakker. Met honger. Je wilt eigenlijk het liefste een vette hap. Dit is de afterparty honger. Weinig slaap zorgt er namelijk voor dat jij zin hebt in ongezond en vet eten. Dat slaaptekort verhoogt jouw aanmaak van ghreline. Dit gevoel van honger kun je alleen tegen gaan door te slapen. Dus hup: je bed weer in.

Hormonale honger

Schommelingen in ons lichaam zorgen ervoor dat we zin krijgen om te snacken: dat geeft je honger. Veel vrouwen herkennen dat natuurlijk tijdens hun menstruatie. Vaak heb je dan een enorme behoefte aan zoet eten, vooral chocolade! Wat helpt? Voldoende rust en gezonde maaltijden maken die je een verzadigd gevoel geven. En probeer weer afleiding te zoeken. Maar eerlijk is eerlijk: af en toe mag je best wel eens los gaan op die reep chocolade.

Heb jij ook dat eigenlijk alles lekker is wanneer je honger hebt? Dat is helemaal niet zo raar. Libelle Legt Uit hoe dit kan.

Bron: Women’s Health, Beeld: iStock