Koffie, cappuccino, espresso: de koffie die je drinkt, beïnvloedt je dag

Als je een echte koffiedrinker bent, weet je dat er niets lekkerder is dan dat eerste slokje van je warme koffie, cappuccino of espresso in de ochtend.

Het smaakt heerlijk, en dat niet alleen: met de cafeïne die door je aderen stroomt, voel je je plotseling ook energiek genoeg voor de dag die voor je ligt. Maar wist je dat het type koffie dat je drinkt, je hele dag kan beïnvloeden? Dit heeft alles te maken met je bloeddruk, hartslag en ademhaling.

Gezond

Er zijn verschillende onderzoeken die aantonen dat het drinken van koffie goed is voor je gezondheid. Het zou het risico op hartziekten, beroertes en diabetes type 2 verminderen. Zolang je maar niet overdrijft en niet meer dan 6 kopjes op een dag drinkt. Maar cafeïne heeft op de één een sterkere invloed dan op de ander. Jouw collega kan misschien na de lunch 4 kopjes koffie drinken en alsnog een goede nachtrust krijgen, terwijl jij ’s middags één cappuccino drinkt en ’s avonds geen oog meer dicht doet.

Adrenaline

“Cafeïne heeft verschillende fysiologische effecten op het lichaam. Een van de krachtigste is het vermogen om het sympathische zenuwstelsel te stimuleren adrenaline te produceren uit je bijnieren”, legt voedingsdeskundige Tamar Samuels uit aan HuffPost. “Adrenaline is een krachtig hormoon dat deel uitmaakt van de ‘vecht of vlucht’-reactie. Het vrijkomen van adrenaline in de bloedbaan verhoogt de bloeddruk, hartslag en ademhalingsfrequentie. Deze factoren kunnen allemaal bijdragen aan het zenuwachtige gevoel dat sommigen krijgen wanneer ze te veel koffie consumeren.”

Hoeveelheid cafeïne

We weten allemaal dat hoe hoger het cafeïnegehalte in je koffie, hoe meer symptomen je zult ervaren. Maar wat de meesten niet weten is dat er vaak meer cafeïne in gewone koffie (330 mg) zit dan in een espresso (150 mg). En buiten de cafeïne kan ook de zuurtegraad in koffie invloed hebben op je lichaam. “Mensen met ontstoken slokdarm-, maag- of darmweefsel kunnen bijzonder gevoelig zijn voor zure dranken als koffie, omdat de zuurtegraad van koffiedranken een brandend gevoel kan veroorzaken”, aldus Samuels. In dit geval raadt Samuels espresso of andere donker geroosterde koffie aan. Deze drankjes kunnen minder irriterend zijn voor je maag en darmen, omdat ze N-methylpyridium bevatten. Dit is een stofje dat de productie van maagzuur remt.

Suikers

Het is in deze situatie in elk geval niet slim om koffie met melk te drinken, zoals een koffie verkeerd, latte macchiato of cappuccino. Deze drankjes bevatten door de toegevoegde melk allemaal een veel hogere zuurtegraad. “En koffiedrankjes met toegevoegde suikers kunnen dan weer een gewichtstoename veroorzaken, of je kans op diabetes type 2 verhogen”, zegt Samuels.

Kortom: hoe je reageert op een bepaald soort koffie heeft vooral met de persoon in kwestie te maken en hoe zijn of haar lichaam werkt.

Bron: HuffPost. Beeld: iStock