Hoe ontdek je of spataderen gevaarlijk zijn?

Kronkelende aderen die blauwpaars doorschijnen op de huid: spataderen zien er niet heel gezellig uit. Maar kunnen ze ook gevaarlijk zijn?

En zo ja, hoe kom je daar zelf achter? En wanneer moet je aan de bel trekken?

Bloedcirculatie

Spataderen zijn verwijde aderen en komen vaak voor in de benen. Ze zien eruit als kronkelige en soms bobbelige aderen. Spataderen zijn meestal het gevolg van een slechte bloedcirculatie. Aderen vervoeren bloed naar het hart. Ze hebben kleppen die voorkomen dat het bloed weer terugstroomt. Maar wanneer je kleppen niet goed sluiten, stroomt het bloed wél terug en door de hoge druk rekt de ader uit. Hierdoor ontstaat een spatader.

Kuitspieren trainen

Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op spataderen, omdat de aderwand met de leeftijd minder elastisch wordt. Maar dat betekent niet dat jonge mensen ze niet kunnen krijgen. De kans is gewoon kleiner. Het is in ieder geval voor iedereen belangrijk om voldoende te bewegen, want bewegen vermindert de kans op spataderen. Tijdens het lopen zorgt de druk van je beenspieren ervoor dat het bloed efficiënter weggepompt wordt. Zet vooral je kuitspieren aan het werk, dus ga voor wandelen, hardlopen, dansen of zwemmen.

Veneuze ziekte

Als je last hebt van spataderen en daar niks aan doet, kan het probleem erger worden. Ze zijn eigenlijk maar een uiting van een groter, onderliggend probleem: de chronische veneuze ziekte. In je aderen kunnen dan verdikkingen ontstaan, waardoor je nog meer spataderen krijgt. Maar je kunt ook last krijgen van andere klachten, zoals vermoeidheid in de benen, gezwollen enkels, krampen, jeuk en tintelingen.

Klachten

Je hoeft niet altijd naar de dokter als je spataderen hebt. Maar aarzel niet om langs je huisarts te gaan als je regelmatig last hebt van zware benen, vermoeidheid, jeuk, krampen, zwellingen of een branderig gevoel. Ook als je géén spatader hebt. Hoe eerder je spataderen behandelt, hoe minder de ziekte zich kan uitbreiden en hoe langer het duurt voordat je een volgende spatader krijgt.

Behandelen

De meeste spataderen zijn ongevaarlijk. Je kunt dan ook heel oud worden met de veneuze ziekte, want deze ziekte is niet levensbedreigend. Maar als je veel last hebt, kan het je levenskwaliteit wel verminderen. Je hoeft dus niet bang te zijn, maar het is wel verstandig om spataderen bij klachten te laten behandelen: er zijn 6 verschillende behandelmethodes.

Spataderen kunnen ook veroorzaakt worden door trombose. Dokter Rutger legt het uit wat een trombosebeen is en vertelt ook wat de juiste behandelingen zijn:

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock