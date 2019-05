Specifieke trek? Dat kan wijzen op déze vitaminetekorten

Heb je geregeld trek in iets specifieks, zoals chocolade of brood? En dat terwijl je wél voldoende gegeten hebt? Dan kan het zomaar zijn dat je lichaam bepaalde vitaminen of mineralen mist.

Als het vaak voorkomt dat je lijf vraagt om iets heel specifieks kan het wijzen op tekorten, legt hormoonspecialist Vivian Reijs uit op haar website. Natuurlijk is het wél belangrijk om een bloedonderzoek te doen, wanneer je vermoedt dat je bepaalde tekorten hebt.

Trek in chocola

Wanneer je iedere dag ontzettend behoefte hebt aan chocola, kan dit wijzen op een tekort aan Magnesium. Probeer meer noten, avocado’s, peulvruchten en broccoli te eten als dit het geval is, want hier zit veel Magnesium in.

Snoep

Graai jij een paar keer per dag in de snoeppot en heb je gedurende de hele dag zin in suiker? Vivian schrijft dat dit kan wijzen op een tekort aan energie. Probeer dus meer te slapen en wat beter voor jezelf te zorgen. Rust doet wonderen.

Zoute tussendoortjes

Als jij gek bent op chips, nootjes en andere gezouten tussendoortjes, kan dit een teken van je lichaam zijn dat je te weinig vocht binnenkrijgt. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is echt waar. Probeer dus iedere dag minstens 8 glazen water te drinken.

Trek in brood en pasta

Heb je iedere dag behoefte aan heel veel brood, pasta en andere deegwaren? Misschien is er dan wel te weinig Serotonine in jouw lichaam aanwezig. Dit gelukshormoon kun je ook op andere manieren aanwakkeren. Een warm bad, afspreken met vriendinnen of andere dingen doen waar je blij van wordt, zijn er een goed voorbeeld van.

Bron: Vivonline. Beeld: iStock