Libelle Legt Uit: kun je spierpijn krijgen van de ventilator?

Nu de temperaturen een zinderende recordhoogte bereiken, is het niet gek dat we wat verkoeling zoeken voor een ventilator. Maar zitten hier ook nadelen aan?

Het is logisch dat we allemaal wat slechter slapen nu we in Nederland te maken hebben met een hittegolf. Om onszelf te helpen ’s nachts een oogje dicht te kunnen doen, hebben veel mensen de ventilator naast hun bed staan. Het brengt verkoeling, en iedere vorm van verkoeling van is meer dan welkom tijdens deze plaknachten. Toch kun je beter niet met zo’n ding aan gaan slapen.

Gespannen

Een ventilator kan namelijk een negatief effect hebben op je lichaam. De koude lucht kan ervoor zorgen dat je spieren gespannen raken, waardoor ze uiteindelijk pijn veroorzaken. Je beweegt haast niet en bed daardoor zijn je spieren gevoeliger voor de koele lucht. Je spieren verkrampen, waardoor je de volgende ochtend met spierpijn opstaat.