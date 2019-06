Spinning is hartstikke goed voor je, mits je híermee oppast

Spinning op zich is niks nieuws, maar de sport is populairder dan ooit. Dat is te danken aan de (relatief) nieuwe variatie op de sport waarbij je in het halfdonker op opzwepende muziek de benen onder je lijf vandaan fietst en tegelijkertijd je bovenlichaam traint.

In Amerika heet het SoulCycle, in Nederland kun je deze speciale work-out doen bij onder meer Rocycle en Vélo.

Rocycle in het donker

Het is een sport voor lichaam en geest. Je wordt door een speciaal opgeleide instructeur door de training geloodst met motiverende woorden om het beste uit jezelf te halen. En omdat je in het donker zit, focus je alleen op jezelf (en niet met je afgetrainde buurvrouw die geen spoortje zweet vertoont). Naast heel hard fietsen train je ook je armen met push-ups en dumbells. Reken maar dat je na zo’n training compleet afgepeigerd bent.

Blessures

Spinning is goed voor lijf en leden, maar er kleeft wel een vette ‘maar’ aan. Bij een fysiotherapiepraktijk in Londen zien de therapeuten eindeloos veel blessures als gevolg van spinning voorbijkomen. Dat komt doordat veel mensen de stationaire fiets niet goed naar hun lichaam afstellen.

Pijnlijke knieën

“Je fiets verkeerd afstellen kan ervoor zorgen dat je pijnlijke knieën krijgt als het zadel te laag staat en lage rugpijn veroorzaken als de handgrepen te ver weg zijn. Je kunt ook een doof en tintelend gevoel in de tenen krijgen als je je schoenen te strak vastklikt of je nek ovestrekken omdat je je hoofd naar voren duwt terwijl je naar de instructeur kijkt”, waarschuwt fysiotherapeut Sarah Bentley.

Spinning én yoga

Volgens Sarah is spinning vooral een goede work-out als je het combineert met een sport waarbij je je core versterkt, zoals yoga. Kortom: vooral lekker fietsen, maar laat de instructeur wel goed checken of je de fiets goed hebt afgesteld.

Bron: The Daily Mail. Beeld: iStock