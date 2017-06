Fit de zomer in willen we natuurlijk allemaal, alleen is die drempel om te gaan sporten soms nét even te hoog. Daarom gaat Libelle je hierbij helpen.

Donderdag 6 juli geeft Libelle in samenwerking met het online trainingsprogramma Fitchannel.com live een sporttraining op het Marineterrein in Amsterdam. Van celebrity-trainer Carlos Lens, die onder anderen Linda de Mol, Anouk en Bridget Maasland in shape houdt, krijg jij de beste tips voor een fit en gezond lichaam. De training duurt circa 25 minuten, inclusief warming- up en cooling down. En jij kan hierbij live aanwezig zijn, samen met een vriend(in)!

Wil jij deze unieke kans niet missen? Vul dan onderstaand formulier in (vóór 25 juni). Er worden 6 winnaars gekozen, die ieder één persoon mogen meenemen. Houd donderdag 6 juli om 19.00 uur vrij in je agenda: want dan vindt de live training plaats in het centrum van Amsterdam. Hoor jij niet bij de gelukkigen, dan kan je tóch gewoon meedoen! De training wordt namelijk live uitgezonden op de Facebookpagina van Libelle.