Déze sport zorgt voor minder last van opvliegers tijdens de overgang

Het zo ontzettend heet hebben dat je bijna ontplóft – terwijl de rest gewoon rustig zit. Opvliegers: ze zijn allesbehalve een pretje.

Toch lijk je er volgens een nieuw onderzoek iets aan te kunnen doen. Want een bepaalde sport beoefenen, zou je kunnen helpen.

En dat is: hot yoga. Ofwel: yoga doen in een hete ruimte: de temperatuur in zulke ruimtes is meestal rond de 26 graden.

Zweten

Dan heb je ook nog het zogeheten bikram yoga: dat is yoga doen in een ruimte van wel 40 graden. Maar dat hoef je gelukkig niet te doen. Volgens onderzoekers is de iets minder hete variant al goed genoeg om je flink te laten zweten. En hoewel je daar in de overgang waarschijnlijk niet echt aan wil denken, tóch kan dit puffen in de ‘kaars’ of de ‘vlinder’ je helpen om je de rest van de week prettiger te voelen.

Gewoon doen

Je wakkert door de warme yoga namelijk géén nieuwe opvliegers aan: het zorgt ervoor dat je hele immuunsysteem ‘ontspant’. En ook zul je daarom dus beter slapen door een lesje van deze sport, en slapeloosheid is een veelvoorkomende kwaal die bij de overgang komt kijken. Lijkt al dat warme gedoe je helemaal niets? Volgens de experts is álle yoga al goed om opvliegers tegen te gaan (maar de warme variant dus nog net iets beter, omdat je dan een stuk meer zweet). En behalve dat het helpt bij de overgang, is zo’n lesje sowieso goed voor je fitheid en is het een lekker rustig moment voor jezelf. Knapt een mens altijd van op, nietwaar?

Yoga met geitjes: het kan.

