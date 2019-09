Onderzoek: deze sport werkt nét zo goed tegen parkinson als medicatie

Dagelijks voldoende bewegen brengt allerlei gezondheidsvoordelen met zich mee. Maar cardio is nog gezonder dan gedacht. Uit recent onderzoek van het Radboudumc blijkt namelijk dat 3 keer per week flink zweten op een hometrainer even effectief werkt als medicatie tegen de ziekte van Parkinson.

Het zou de motoriek van mensen met ziekte van Parkinson evenveel verbeteren als de daarvoor bestemde medicatie, wijst het onderzoek uit.

Onderzoek

De wetenschappers van het Radboudumc kwamen tot deze bijzondere ontdekking door 2 verschillende onderzoeken met een groep Parkinson patiënten te doen. De ene groep moest allerlei strekoefeningen doen via een speciale app. En de andere groep moest 3 keer per week 45 minuten lang trainen op de hometrainer met motiverende games.

Betere motoriek

De moeilijkheidsgraad van de oefeningen werd aangepast op de hartslag van de patiënten. Naarmate de deelnemers fitter werden, werden ook de training en de oefeningen die zij moesten doen zwaarder. En wat bleek? Voornamelijk de motoriek van de patiënten die trainden op de hometrainer hadden een aanzienlijk betere motoriek dan voor de start van het onderzoek.

Doorbraak

Het is een doorbraak in het onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Hoofdonderzoeker Bas Bloem verklaart: “We gaan nu onderzoeken of langduriger fietsen er ook voor kan zorgen dat het verloop van de ziekte wordt afgeremd. De door ons ontwikkelde ‘exergaming’-aanpak leent zich daarnaast heel goed als toepassing om het sportgedrag bij patiënten met andere aandoeningen duurzaam te verbeteren.”

Bron: Margriet, Radboudumc. Beeld: iStock