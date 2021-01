Bij deze sporten hoor je áltijd schoenen te dragen (óók thuis)

In Nederland geldt op openbare plekken een mondkapjesplicht, maar hier zijn verder geen kwaliteitseisen voor. Toch zijn er wel veel verschillende soorten. Wat is bijvoorbeeld een FFP2-mondkapje is die eigenlijk veiliger?

Op sommige plekken in Frankrijk en Duitsland zijn de FFP2-maks zelfs verplicht. Maar wat is zo’n FFP2-mondkapje? En werken ze ook daadwerkelijk beter om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

Er zijn drie soorten mondkapjes: de niet-medische, de chirurgische maskers en de FFP-mondneusmaskers.

Niet-medische mondkapjes

Voor deze mondkapjes gelden geen wettelijke eisen over de kwaliteit en de bescherming die ze bieden. Ze kunnen van verschillende stoffen gemaakt worden, maar hierdoor valt niet te zeggen of deze mondkapjes wel meerwaarde hebben in de strijd tegen corona. Zo staat op de website van het RIVM: “Waarschijnlijk helpen niet-medische mondkapjes maar beperkt bij het voorkomen van besmetting van anderen.”