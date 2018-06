Dit is waarom sporten met een kater het domste is wat je kan doen

Sporten terwijl je een kater hebt, zal voor veel mensen klinken als een buitenaards concept. Houden zo, want trainen terwijl je de avond daarvoor nét een borreltje teveel op hebt, blijkt een bijzonder slecht idee.

Je wil de volgende dag misschien extra gezond tegemoet treden om de drankjes van de nacht daarvoor te compenseren. Die kater eruit zweten, is echter geen goed plan. Sterker nog: het kan niet eens. “Het grootste probleem als je een kater hebt is uitdroging, en als je gaat zweten, wordt dat alleen maar erger”, legt personal trainer Ian Streetz uit.

Bloedsuiker

Sporten is dan ook veel zwaarder als je een kater hebt. Je bent moe, je lichaam doet pijn en bent mogelijk misselijk. Daarnaast is de kans groot dat je bloedsuiker de volgende dag laag is, waardoor je veel vermoeider bent. En als je moe bent, loop je een groter risico op ongelukken en blessures.

Minder proteïne

Daarnaast zorgt alcohol er ook nog eens voor dat je lichaam minder proteïne aanmaakt waardoor je spieren veel langer nodig hebben om te herstellen. Natuurlijk is de ene kater de andere niet, maar weet dat aan de gewichten hangen terwijl je kater meer behelst dan een licht hoofdpijntje of wat vermoeidheid, zeer zelden een strak plan is. Op de bank blijven liggen is dus véél gezonder.

