Libelle Legt Uit: is sporten met een mondkapje slim?

Het dragen van een mondkapje wanneer we met het openbaar vervoer reizen is voor de meesten al bijna gewenning geworden. Sommige mensen dragen het kapje uit voorzorg ook in de sportschool. Maar is dat eigenlijk wel nodig, of is het helemaal niet zo goed voor je?

Mondkapje in de sportschool

Je zou denken dat het een verstandig idee is om een mondkapje te dragen in de sportschool, gezien het er vaak erg druk is en mensen puffen, hijgen en zweten tijdens hun work-out. Toch kun je volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beter geen mondkapje dragen tijdens het sporten. De voornaamste reden? Het belemmert je ademhaling, wat gevaarlijk kan zijn.