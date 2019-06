Dit is waar je op moet letten als je gaat sporten met warm weer

Echt, we snappen het als je een hete dag als excuus gebruikt om een workout over te slaan. Maar ben jij die bikkel die met tropische temperaturen wél gewoon een rondje gaat hardlopen of naar de sportschool toogt? Dan hebben we een aantal tips voor je om het net wat beter vol te houden.

Ga je sporten met het warme weer? Dan is het verstandig hierop te letten.

Je algehele conditie

Als je gezond bent, is er niet zo veel aan de hand en kan het geen kwaad om je met warme temperaturen extra in het zweet te werken. Maar heb je bijvoorbeeld chronische hart- of longaandoeningen, dan kun je toch beter op je tuinstoel blijven zitten.

Dokter Luk Buyse, sportarts bij de Vrije Universiteit Brussel laat namelijk aan HLN weten dat je door de hitte en droge lucht sneller hart- en ademhalingsproblemen krijgt.

Bescherm je tegen de zon

Als je een stuk fietst heb je misschien niet door dat je verbrandt, omdat je wind voelt, maar dit gebeurt razendsnel. Smeer je daarom altijd goed in. En draag het liefst ook een pet.

Draag kleding in lichte kleuren

Zwart trekt warmte aan en daar zit je niet op te wachten als je gaat sporten bij warm weer. Trek liever iets aan in een lichte kleur. Kleed je ook zeker niet te warm.

Drink voldoende

Een inkoppertje, maar het is belangrijk niet te wachten tot je dorst hebt. In de warmte verlies je flink wat vocht en je wil niet gedehydreerd raken.

Sport ’s ochtends vroeg of ’s avonds na 8 uur

Op die momenten heb je veel minder last van de hitte en de zon dan overdag.

Je mag je warming-up inkorten

Mannes Naeff, teamarts van wielerformatie Sunweb en sportarts van de Nederlandse baanwielrenners zegt tegen de Stentor dat het niet verstandig is om een uitgebreide warming-up te doen. Je kunt zelfs beter pre-koelen. Dit doe je door bijvoorbeeld een koude, natte handdoek in je nek te leggen voor je aan je workout begint.

Je mag het best íets rustiger aan doen

Door de warmte is je hartslag waarschijnlijk al hoger dan normaal. Je levert dus een zwaardere inspanning dan bij een temperatuur van 15 graden. Hou hier rekening mee. Gaat het echt niet meer? Het is geen ramp om even een tandje minder te geven bij het sporten. Je gezondheid is immers het belangrijkste.

