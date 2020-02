Je kunt smeren tot je een ons weegt, maar wist je dat deze 5 sporten ook een gezonde, stralende huid bevorderen? Dus hup, sporten maar!

Sporten heeft veel voordelen: het is goed voor je lichaam en je hersenen, het houdt je jong én je krijgt er een mooiere huid van. Deze 5 sporten geven je huid namelijk een extra boost:

Pilates

Pilates is een training waarbij de focus op je houding, stabiliteit, coördinatie en ademhaling ligt. Het doel is om je spiergroepen te versterken, maar pilates zorgt tegelijkertijd ook voor ontspanning. De combinatie tussen fysieke krachttraining en oefeningen op mentaal bewustzijn is ideaal voor je huid. De krachtoefeningen verbeteren je bloedsomloop en de mentale oefeningen zorgen voor minder stress. Beiden zorgen voor een gezonde huid.