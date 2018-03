Dit is waarom sporten ook heel ongezond kan zijn

Ongezond sporten klinkt gek, maar het kan echt. Iedereen doet er goed aan om iedere dag 30 minuten te wandelen en jezelf af en toe afmatten kan heerlijk zijn, maar toch is overtraining niet goed voor je lichaam. Daarom: 5 redenen waarom sporten ongezond kan zijn.

1. Je kunt je spieren overbelasten

Ben je een heel fanatieke sporter, dan wil je graag optimaal resultaat in zo min mogelijk tijd. Maar als je tussen het vele en intensieve sporten niet genoeg hersteltijd inlast, dan voel je dit aan je spieren. Spierpijn dus.

2. Je kunt er ziek van worden

Het is bewezen dat sporten goed is voor je immuunsysteem en dat je met regelmatig trainen een verkoudheid of griepje makkelijker buiten de deur houdt. Mits je jezelf de tijd geeft om na een training te herstellen. Als de hersteltijd te kort is na een intensieve training, ben je juist vatbaarder voor ziektes.

3. Het kan je nachtrust verstoren

In principe kan het geen kwaad om ’s avonds te sporten. Sterker nog, het heeft zelfs voordelen. Als je je houdt aan de standaard van 150 minuten gemiddeld intensieve activiteit per week, slaap je iedere nacht als een roos. Het wordt pas link als je te veel en te heftig traint. Je lichaam gaat dan meer van het stresshormoon cortisol aanmaken. Gevolg: je bent zo hyper dat je niet in slaap kunt komen.