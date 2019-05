Dit gebeurt er wanneer je sport op een lege maag

Sporten op een nuchtere maag: is dat nou slim of juist zo’n beetje het stomste wat je kunt doen? De een beweert dat je hierdoor meer calorieën verbrandt, de ander zegt juist dat je die brandstof nodig hebt om een work-out vol te houden.

De universiteit van Bath in Engeland meent het antwoord te hebben. Zij ontdekten dat je minder calorieën binnen krijgt wanneer je ’s ochtends voor het ontbijt sport. Voor het onderzoek lieten ze 12 gezonde mannen 3 dagen per week hun ochtend net iets anders invullen.

Advertentie

Kom havermout

Op dag 1 ontbeten ze met een stevige kom havermout à 420 calorieën om vervolgens te rusten. Op dag 2 aten ze dezelfde kom havermout om vervolgens een uur te fietsen. Op dag 3 sloegen ze hun ontbijt over en gingen ze fietsen, om pas rond lunchtijd te eten.

Energieverbruik

De lunch vond plaats in het laboratorium. Daar konden ze alles eten waar ze trek in hadden. Ook kregen ze een mand met eten mee voor thuis. Wat er daar de volgende dag van over was, moesten ze weer meenemen naar het lab. Aan de hand van beademingsmaskers en wiskundige formules berekenden de onderzoekers het energieverbruik van de mannen.

400 calorieën meer verbrand

Het zal je niet verrassen dat de mannen die na het ontbijt gingen rusten per dag 490 calorieën minder verbrandden. Toen ze na het ontbijt gingen fietsen, stond hun verbranding ongeveer gelijk aan de hoeveelheid calorieën die ze binnenkregen. Pas echt interessant werd het toen ze gingen sporten vóór het ontbijt. Die mannen hadden ’s middags enorme honger en aten meer dan normaal, maar die honger verdween weer aan het einde van de dag. Daardoor hadden ze 400 calorieën meer verbrand dan verbruikt.

Eieren met spek

Natuurlijk valt hier nog wel het een en ander op aan te merken. Het onderzoek werd alleen gedaan onder gezonde mannen. Of vrouwen hier hetzelfde op reageren, is niet duidelijk. Bovendien ontbeten ze met havermout – niet met croissants of gebakken eieren met spek. Er is dus nog vervolgonderzoek nodig, maar tot die tijd is dit in ieder geval iets om in gedachte te houden wanneer je sport om wat af te vallen: het is het best om dus wél al iets te eten.

Sporten wordt een stuk leuker in een knappe sport-outfit. Die shop je hier:

Bron: HLN.be. Beeld: iStock