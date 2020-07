Tijdje niet gesport? Zo bouw je het verantwoord en rustig weer op

In de categorie sporten bestaan er momenteel 2 groepen: de ene groep heeft de afgelopen maanden gebruikt om fitter te worden, de andere groep heeft vooral erg genoten van Netflix. Wil je toch écht weer wat gaan doen? Zo bouw je het sporten verantwoord en rustig weer op.

Na een paar maanden niet gesport te hebben, is het niet verstandig om meteen weer te beginnen met je oude work-out. Om klachten te voorkomen is rustig opbouwen het devies.

Het moet natuurlijk alleen maar aangemoedigd worden dat je hebt besloten om weer te gaan sporten, maar toch moet je niet te enthousiast van start gaan. Ga niet meteen een uur of langer sporten, maar begin met 3 keer in de week een work-out van 30 minuten en blijf dat de eerste drie weken doen: de 30-3-3 methode. Na 3 weken kun je je work-out weer verlengen en eventueel vaker in de week gaan trainen.