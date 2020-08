Libelle Legt Uit: is het verstandig om te sporten tijdens een hittegolf?

Het is warm, warmer, warmst. Lichaamsbeweging is belangrijk, maar is dat ook het geval wanneer de temperaturen boven de dertig graden zijn en jezelf verplaatsen al haast niet zonder zweten kan? Wij leggen je uit of het slim is om te sporten tijdens een hittegolf.

Het verlossende antwoord maakt je vast en zeker blij.

We weten allemaal dat het belangrijk is om voldoende te bewegen. Er wordt veel gesproken over het zetten van een duizelingwekkende tienduizend stappen per dag. En twee keer per week een flinke workout doen is ook een advies van vele gezondheidsgoeroe’s. Maar hoe zit het met sporten tijdens een hittegolf? Is dat ook aan te raden, of kun je dan beter gewoon in het park gaan liggen?

Oververhit

Als het een gewone Hollandse zomerdag is, is het zeker geen probleem om je in het zweet te werken. Maar wanneer het heet is, is dat een ander verhaal. Voormalig wielrenster Leontien van Moorstel legt op haar website uit dat dit komt omdat je lichaamstemperatuur stijgt wanneer de buitentemperatuur ook erg stijgt. Je bloedvolume daalt hierdoor en dat is niet zonder gevaar. Maar wanneer de lucht er vochtig is, zoals tijdens een hittegolf vaak het geval is, is het echt oppassen geblazen. De kans bestaat dan dat je lichaam overtollige warmte niet kwijt kan, waardoor je lijf oververhit kan raken. Uitdroging ligt dan ook op de loer.

Geen gewenning

Ook hoogleraar fysiologie Maria Hopman van de Radboud Universiteit benadrukt dit tegenover nieuwswebsite Nu.nl. “Er wordt ook in landen waar het over het algemeen heter is dan bij ons gewoon gesport”, begint ze. “Maar het gaat er vooral om in hoeverre je lichaam eraan gewend is of eraan kán wennen.” Sporten tijdens een hittegolf raadt ze dan ook af. “Ik zou zeggen: doe lekker rustig aan, ga in de schaduw zitten en met je voeten in een bak koud water. En vergeet niet veel te drinken, óók als je niet gaat sporten”, aldus de hoogleraar.

Wél trainen

Ben je gewend aan sporten en wil je tóch graag doorgaan met trainen? Dan kun je het beste in de ochtend sporten tijdens een hittegolf, want dan is de temperatuur nog enigszins aangenaam. Pauzeer vaker dan je normaal zou doen, en vergeet vooral niet te drinken. Het advies luidt: drink zoveel water als je verwacht te zweten tijdens je training. Oftewel: wanneer je een rustige yogales doet hoef je minder je drinken dan na een hardloopsessie. En tot slot: gebruik je verstand en luister naar je lichaam. Ben je duizelig, licht in je hoofd of plots misselijk? Dan is stoppen de beste optie.

Vrees je voor een zonnesteek? Dokter Rutger legt uit wat de symptomen zijn:

