Waarom je nooit moet sporten als je verkouden bent

Het is echt geen flauwe smoes, als je je sportles afzegt als het snot uit je neus druipt.

Want met een verkoudheid kun je volgens artsen echt niet sporten.

Even wachten

Dat komt omdat het weleens gevaarlijk kan zijn voor je hart. Je moet altijd extra op je lichaam passen als je een virus te pakken hebt of als je ziekt bent. Daar hoort ook een verkoudheid bij. Je lijf geeft dan aan dat het rust nodig heeft. Wacht gewoon een weekje, zegt een sportarts, en ga pas weer rennen of fanatiek fietsen als je je beter voelt. Je lichaam heeft alle energie nodig om op te knappen.

Rustig aan

Als je beter bent en weer begint met sporten, doe dit dan in het begin een beetje rustig aan. Ga niet gelijk het hele bos doorrennen of 3 sportlessen na elkaar doen bij de sportschool. Geef je lijf wat tijd om te herstellen. Bijvoorbeeld met een lesje yoga – altijd een goede basis voor je spieren. Heel intensief sporten is sowieso dan eventjes af te raden: het vergroot de kans op infecties. Juist wat gematigder sporten geeft je een hogere weerstand.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock