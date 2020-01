Waarom je met sporten in de winter meer calorieën kunt verbranden

Sporten lijkt in de winter een grotere uitdaging. Toch is het ’t helemaal waard, want juist in dit seizoen kun je een stuk meer calorieën verbranden.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek.

Advertentie

Calorieën verbranden in de kou

Met dit druilerige, frisse weer, krul je misschien liever met een dekentje en kop warme chocolademelk op de bank. Toch loont het om júist in de winter te gaan sporten. Tenminste, als je wilt afvallen. In de winter kun je namelijk meer calorieën verbranden dan bijvoorbeeld in de zomer. Uit een onderzoek van de universiteit van Albany, blijkt dat mensen die wandelen in de vrieskou meer calorieën verbranden dan mensen die wandelen in een graad of 10. Hun verklaring: je lichaam moet met koude temperaturen harder werken om warm te blijven, waardoor je dus ook meer calorieën verbrandt.

Vrouwen meer dan mannen

Bij vrouwen zou dat zelfs nog iets sneller gaan dan bij mannen. Vrouwen hebben over het algemeen meer lichaamsvet en zijn daardoor beter gewapend tegen de kou, waardoor ze dus een boel te verbranden hebben. Het onderzoek wees uit dat de deelnemende mannen in de winter gemiddeld 4787 calorieën per dag verbrandden met een stevige wandeling, tegenover 3822 calorieën in de lente. De deelnemende, wandelende vrouwen verbrandden gemiddeld 3880 calorieën in de winter, tegenover 3081 calorieën in de lente.

Sporten met Libelle

Misschien is dit je motivatie om ook in de winter lekker te gaan of blijven sporten. Wist je dat je op Libelle TV les kunt krijgen van personal trainers? Mark Tuitert legt in onderstaande video bijvoorbeeld uit hoe je effectief traint tijdens het wandelen:

En daar kun je vást goede sportkleren voor gebruiken:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Statnews. Beeld: iStock