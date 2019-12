Waarom je in december al met je sportieve voornemens zou moeten beginnen

Wil je in 2020 wat fitter door het leven? Even die paar kilo’s kwijt? Net wat meer energie krijgen? Nou, dan kun je maar beter vandáág nog van de bank af komen.

Want met je sportieve goede voornemens kun je beter nu al beginnen, blijkt.

Advertentie

Eindelijk thuis

Wil je het echt volhouden, dan heeft beginnen op 1 januari met een gezond voornemen weinig zin. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen het half januari alweer voor gezien houdt met die brave plannen. Maar wil je vooral meer sporten dan is in december beginnen met trainen slim, omdat je er dan al een gewoonte van kan maken. Is het straks in januari erg druk in de sportschool, dan ben jij al aan het schema gewend. Dat kan in je voordeel werken.

Al na 12 weken zie je resultaat, wat mensen ook gemotiveerd houdt om door te gaan met bewegen. Als je nu begint, ben je in februari dus al fitter en strakker in je vel. Dan krijg je een boost om door te gaan en voor je het weet sta je in de lente nog braaf in de sportschool. Precies wat je wilt, dat volhouden, toch? Een extra tip om het sporten vol te houden – of om er eens mee te beginnen: ga direct uit het werk door naar de sportschool. Of ga ’s ochtends vroeg voordat je gaat werken. Als je eenmaal thuis bent na een lange dag, is het moeilijker om nog te gaan.

Hier vind je de leukste en fijnst zittende sportkleding van het moment:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock