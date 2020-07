Dit is de beste manier om je sportmatje schoon te maken

Wie zo nu en dan een yogales meepakt of (thuis) aan krachttraining doet, vraagt zich vast weleens af hoe je dat matje toch schoon krijgt. In de wasmachine kan het niet, hoe dan wel?

Het schoonmaken van je sportmatje is in de eerste plaats natuurlijk belangrijk vanwege de hygiëne. Na een sportsessie blijft er (als het goed is) zweet achter op je matje en maak je dat niet schoon, dan zullen de bacteriën en schimmels gaan broeien. Daarnaast kan het gebeuren dat je minder grip krijgt en dat de mat gaat ruiken en vervagen. Niet handig en niet fris.

Schoonmaken dus, het liefst na elke sessie. Maar hoe? Sportmatjes kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen en het ene vraagt om een voorzichtigere aanpak dan het ander, maar over het algemeen werken onderstaande tips voor alle matjes.

Azijn

Is je matje amper vuil geworden, bijvoorbeeld omdat je een handdoek hebt gebruikt of gewoon niet hebt gezweet, dan voldoet water. Je doet wat in een plantenspuit, sprayt het over je matje en laat het drogen. Heb je wel gezweet, dan is een mat-spray het makkelijkst. Er zijn speciale antibacteriële schoonmaaksprays verkrijgbaar. Spray een stuk of 20 keer op de mat, laat 5 minuten intrekken en maak ‘m schoon met een vochtige doek. Vervolgens ga je er met een schone, droge doek overheen.

Daarnaast kun je azijn gebruiken. Dat is gewoon een kwestie van een scheutje azijn toevoegen aan het water in je plantenspuit en sprayen maar. Haal ook nu een vochtige doek over je mat, gevolgd door een droge doek. Zeep gebruiken is niet verstandig: daar gaat de kwaliteit van je mat juist van achteruit. Rol je matje tot slot niet direct op na het schoonmaken, maar laat het goed drogen, als het kan hangend aan een wasrek.

Pien en Juul proberen hormoonyoga tegen moodswings en opvliegers:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superyoga. Beeld: iStock