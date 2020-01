Dit wordt dé sporttrend van 2020 (en déze is juist helemaal uit)

Het is een cliché, maar ook jij voelt misschien stiekem de drang om met de start van 2020 ‘iets’ aan sport te doen. Maar wat? Misschien geeft de sporttrend van 2020 jou wat inspiratie.

En daarnaast is er ook een sport die naar verluidt helemaal ‘uit’ is. Misschien wordt het dus tijd om te wisselen van lesje?

Boksen

Vrouw kopte al: we breken met alles wat nep is. 2020 wordt echt en natuurlijk. Injectables eruit, skin fitness erin. Skinny jeans eruit, wijde pantalon erin. Leer eruit, nep leer erin. Zo zie je maar weer: zelfs deze dingen zijn onderhevig aan trends. En dat geldt ook voor sport. En dat is volgens de bijlage boksen. Juist helemaal uit in 2020, is bootcampen.

Verbetert conditie, vermindert stressniveau

En voordat het angstzweet je uitbreekt bij het woord ‘boksen’, heb je er toch misschien baat bij om te weten waarom we precies aan boksen zouden moeten geloven dit jaar. Want niet alleen train je je conditie en kracht, maar ook je reactievermogen, behendigheid, evenwicht en coördinatie. Daarbovenop verminder je ook je stressniveau. En dat is best handig in de drukke, snelle wereld waarin we leven.

Strakke buik

Boksen is een full body workout; je traint zowel je boven- als onderlichaam. Vooral je buikspieren worden aangesproken waardoor je misschien eindelijk die beoogde strakke buik krijgt. Door die hoge intensiteit verbrand je enorm veel calorieën, tot wel 830 per uur (afhankelijk van snelheid, lengte, gewicht etc.). O, en je kunt natuurlijk ongegeneerd, maar wel gecontroleerd, schoppen en slaan. En dat is soms best lekker, toch?

