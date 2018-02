Onderzoek bewijst: van staand werken val je 10 kilo af binnen 4 jaar

Dat langdurig zitten ongezond is, is onderhand duidelijk. Helaas kom je daar tegenwoordig met een kantoorbaan moeilijk onderuit. In dat geval is het ’t overwegen waard om staand te gaan werken: onderzoekers stellen namelijk dat je afvalt als je gaat staan achter je bureau.

En niet zo’n beetje ook: maar liefst 10 kilo in 4 jaar tijd. Dat vergt wat geduld, maar voor zo’n resultaat valt het te proberen.

Voorwaarde

Hierbij geldt natuurlijk wel dat je niet meer dan normaal mag eten op een dag, of dat je buiten je werktijden om meer gaat zitten om te compenseren. Volgens wetenschappers van het vakblad European Journal of Preventive Cardiology gebruik je meer spieren wanneer je staand werkt. Om de stabiliteit van je bovenlichaam gelijk te houden, zou je namelijk meer spieren gebruiken in je middel en benen. Dat resulteert in het verliezen van een fijne 2,5 kilo in een jaar.

Goed voor het brein

En volgens de onderzoekers is dat nog niet alles. Staan achter je bureau zou ook helpen tegen obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en het blijkt goed te zijn voor het brein. Er bestaan tegenwoordig veel bureaus waarmee je gemakkelijk staand kunt werken. Ook kun je een app op je smartphone installeren die kan meten wanneer je te lang gezeten hebt. Het bureau (dat bij de app hoort) komt dan langzaam omhoog, zodat je wel moet gaan staan om verder te kunnen werken.

Rug

Toch kunnen we ons voorstellen dat je rug er iets minder blij van wordt. Volgens Libelle-redacteur Coks, die een week lang staand probeerde te werken, is het ’t beste om af te wisselen tussen staan, zitten en af en toe stukjes lopen. “Sommige dingen lukken nou ook eenmaal beter als je zit. Maar als je nog een aantal karweitjes hebt liggen die niet je volledige concentratie vergen, dan is dat prima staand te doen.” Coks ging de uitdaging een week lang aan, en dat eindigde in een verrassend resultaat:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: metronieuws.nl. Beeld: iStock