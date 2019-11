Een stabiele relatie, maar geen zin in sex? Je bent niet de enige

Aan het begin van een relatie heeft verliefdheid de overhand en lig je het liefst de hele dag met elkaar in bed. Voor velen verandert dit na een aantal maanden en neemt de sex af.

Maar wat als sex écht een opgave wordt?

Geen zin in sex

Het is een probleem waar veel vrouwen mee kampen, maar waar de meesten liever niet over praten. Geen zin in sex hebben en ‘het’ amper doen met je partner, is niet iets waar je trots op bent. Omdat niemand hierover praat, lijkt het ook nog eens alsof deze problemen bij alle andere stellen helemaal niet aanwezig zijn.

De stilte doorbreken

Videomaakster Lize Korpershoek doorbreekt die stilte met haar documentaire Mijn seks is stuk. Hierin onderzoekt ze waarom ze geen zin in sex kan opbrengen en waarom ze dit niet gewoon kan accepteren.

1 keer per maand

Zelf heeft ze nu 3,5 jaar een relatie met presentator Tim Hofman. Net zoals in haar eerdere lange relaties, nam haar zin in sex na 1,5 jaar af. Gemiddeld doen ze het tegenwoordig 1 keer per maand. Iets wat voor Lize en Tim als stel moeilijk is.

Liefde zonder sex

In de documentaire gaat ze dan ook op zoek naar de oorsprong van het probleem, onderzoekt ze of het wel een probleem is en wat ze kan doen om haar sexleven weer op gang te brengen. En is dit wel nodig? Kan liefde bestaan zonder sex?

Niet alleen

Hiervoor spreekt ze veel andere vrouwen. “Tijdens die gesprekken kwam ik erachter dat ik niet de enige ben met weinig zin in sex”, vertelt Lize aan de VPRO. “Ik stel me daarom in de documentaire zo open, eerlijk en kwetsbaar mogelijk op.” Ze hoopt dan ook dat ze met haar openheid over het probleem, anderen kan helpen. “Het zou geweldig zijn als vrouwen met ditzelfde probleem zich door de documentaire gehoord en gesteund voelen en hun eigen zoektocht in gang zetten.”

Haar documentaire is vanaf 4 december om 15.00 te zien op het YouTube kanaal van NPO3.

Bron: VPRO. Beeld: iStock.