Met dit stappenplan ben je in 24 uur van je verkoudheid af

Dat gesnotter, gehoest en genies… Verkouden zijn is geen pretje. Toch hebben we er in deze tijd van het jaar haast allemaal een keer mee te maken.

En dus kun je maar beter weten wat je moet doen, als je het virus te pakken hebt.

Volgens dokters kun je het beste dit stappenplan volgen. De kans is groot dat je er dan na 24 uur weer van af bent.

Ochtend:

Begin je dag met een hete douche om te stomen. Neem daarna 2 theelepels met vlierbessensiroop. Ontbijt vervolgens met veel thee met citroen en honing en 2 eitjes. Eieren bevatten aminozuren die de weerstand wat opkrikken.

Middag:

Lunch met een gezonde, kleurrijke salade met in elk geval kikkererwten en pompoenpitten. Daar zit veel zink in, dat je lichaam kan helpen om infecties en ontstekingen te weren. Drink voldoende water en ga even buiten wandelen, ook al heb je daar geen zin in. Door te bewegen krijgt je humeur een boost.

Avond:

Neem een grote kop kippensoep. Een bestanddeel in kippensoep, carnosine, geeft je immuunsysteem een opkikker. Gebruik neusspray met zoutoplossing voordat je gaat slapen, zodat je holtes schoon zijn. Ga dan opnieuw heet douchen en blijf vooral nog even in die vochtige badkamer staan. En ga vroeg naar bed, rond half 10. Je lichaam herstelt het beste door een goede nachtrust.

Bron: HLN. Beeld: iStock