Dit is waarom stappentellers slecht kunnen zijn voor je gezondheid

Je hebt misschien ook wel een stappenteller op je telefoon, of zo’n mooi bandje om je arm. Je hoeft hem echt niet gelijk het raam uit te gooien, maar stappentellers kunnen wel slechter voor je zijn dan gedacht.

Althans, dat zegt Greg Hager, een professor aan de Johns Hopkins Universiteit in Amerika.

Spierpijn van al dat lopen? In de video vertelt Carlos wat je daartegen kunt doen.

Dr. Hager ziet regelmatig dat mensen namelijk onrealistische doelen nastreven die op geen enkele vorm van hedendaagse wetenschap gebaseerd zijn en daarom dus best wel slecht voor je kunnen zijn.

10.000 stappen zijn onrealistisch

De wetenschapper doelt hiermee voornamelijk op het aantal mensen dat 10.000 stappen per dag probeert na te streven. “Waarom 10.000 stappen? Wat is er zo boeiend aan 10.000 stappen zetten?”, vraagt Hager zich af.

“Die 10.000 stamt uit een onderzoek van meer dan 50 jaar oud. In 1960 ontdekte wetenschappers dat Japanse mannen ongeveer 3000 calorieën verbrandden wanneer zij 10.000 stappen zetten. In die tijd dacht men nog dat een gemiddelde man 3000 calorieën moest binnenkrijgen op een dag en daar is dat getal van 10.000 dan ook op gebaseerd.”