Steeds meer oma's zijn overbelast door hun kleinkinderen

Angela Maas, hoogleraar vrouwencardiologie, ziet steeds vaker oververmoeide en huilende vrouwen in haar wachtkamer.

En dat zijn vaak vrouwen die al oma zijn geworden. Ze hebben het zwaar. Dat komt omdat ze het oppassen op hun kleinkinderen vaak lichamelijk en psychisch uitputtend vinden.

Kun jij even oppassen

Angela: “Tien jaar geleden was het geen onderwerp. Tegenwoordig hoor ik er elke week wel iets over”, vertelt ze aan RTL Nieuws. Dat komt waarschijnlijk doordat nu meer moeders werken en dus weinig of minder tijd hebben om op hun kind te passen. Jonge ouders zien het ook niet meer als zo’n probleem om hun ouders om hulp te vragen.

Dat eist inmiddels zijn tol. “Ik zie overbelaste oma’s die last hebben van een hoge bloeddruk. Die kan weer leiden tot hartritmestoornissen, of erger. Soms zitten ze huilend in de spreekkamer. Dat kan de bedoeling toch niet zijn?” Natuurlijk is ook zo dat ze heus wel ‘nee’ kunnen zeggen, maar dat ze dat moeilijk vinden. Ze willen hun kinderen niet teleurstellen.

Liefde

Angela benadrukt nog dat het een heleboel oma’s en opa’s wel gewoon lukt om wekelijks op de kleine koters te passen. “Je moet niet generaliseren: natúúrlijk zijn er grootouders die het fantastisch vinden. Maar er moet begrip zijn voor mensen die zeggen: ik kan het niet opbrengen. Dat betekent heus niet dat je minder van je kleinkinderen houdt.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock