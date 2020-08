7 signalen dat jullie relatie in quarantainetijd juist veel sterker is geworden

Continu op elkaars lip zitten, per ongeluk door elkaars videovergaderingen lopen en kleine ruzies over wie wat doet in huis: het quarantaineleven is niet voor ieder koppel weggelegd. Maar wie de volgende signalen herkent, komt juist met een sterkere relatie uit deze periode.

Juist deze levensveranderende situatie kan jullie als koppel sterker maken, aldus relatie-expert Dr. Wish. Hier zijn een paar tekenen dat jullie jezelf kranig door de moeilijkheden van de afgelopen maanden hebben heengeslagen.

Vind je het een zegen dat jullie geforceerd werden om meer tijd met elkaar door te brengen? En is het inmiddels jullie voornemen om bewust meer tijd voor elkaar vrij te maken? Dan heb je zomaar één van de voordelen van de quarantaineperiode te pakken.

2. Je bent dichter naar elkaar toegegroeid

Ook sterke koppels die ineens thuis moesten werken hebben hun ups en downs gekend de afgelopen maanden. Maar ondanks dat bij jullie de stress soms misschien ook te veel werd, kun je nu de balans opmaken. Merk je dat dichter naar elkaar toegroeit, omdat je de stress makkelijker met je partner hebt kunnen delen? Dan ben je zeker sterker geworden als stel.

3. Je hebt de problemen in je relatie samen op kunnen lossen

Een irritatie hier en daar of niet lekker in je vel zitten: zomaar 2 dingen waar menig koppel de laatste tijd mee te maken had. Als het je uiteindelijk lukt om de problemen in jullie relatie en de hobbels op de weg te overwinnen, kun je concluderen dat het nu beter met jullie gaat dan ooit.

4. Je neemt meer tijd om met elkaar te praten

Meer tijd met elkaar door kunnen brengen, betekent meer ruimte om met elkaar te praten. Wie weet hebben jullie óók goed kunnen praten over wat er in de wereld gebeurt, hoe jullie er in staan en hoe jullie je er eigenlijk bij voelen. Dit soort gesprekken helpt je om jullie band nog sterker te maken.

5. Je steunt elkaar wanneer je het moeilijk hebt

Zit je partner er even doorheen? Dan beur jij hem of haar op door de positieve noot te zijn in de relatie. En vice versa. De quarantaineperiode is voor sommige mensen een uitdaging qua mentale gezondheid, maar een sterk koppel weet elkaar te steunen en elkaar door de moeilijke periodes te slepen.

6. Je geeft elkaar nog steeds complimenten

Vooral als je wat langer samen bent, vergeet je nog weleens om extra leuk tegen elkaar te doen. Maar blijven jullie elkaar ondanks alles nog steeds regelmatig complimenten geven? Dan kun je wel stellen dat jullie band nog altijd sterk is.

7. Je zoent elkaar nog regelmatig

Een kus wanneer je weggaat en weer thuiskomt, dat ging de afgelopen maanden wel anders als je allebei thuis was. Als jullie toch de moeite nemen om elkaar veel kusjes en zoenen te geven, weet je dat je nog supergek op elkaar bent.

