Vuur, aarde, lucht of water: dít zegt jouw sterrenbeeldelement over je seksleven

Je sterrenbeeld kan veel over jou als persoon én je relatie vertellen. Hoe meer je weet over je sterrenbeeld en je ‘element’, hoe meer je te weten komt over je liefdesleven. Dat teken zegt namelijk het volgende over jouw wensen en behoeften in bed.

Alle 12 sterrenbeelden zijn onderverdeeld in 4 elementen: vuur, aarde, lucht en water. Astroloog Lisa Stardust legt uit wat ieder element zegt over je romantische leven, vooral als het om sex gaat. Leer hieronder wat ieder teken wil tussen de lakens en waar ze naar zoeken in een (toekomstige) partner.

Vuurteken: Ram, Leeuw en Boogschutter

Vol passie, dynamisch en een tikkeltje impulsief. Herkenbaar? Dat zijn de grootste eigenschappen van deze sterrenbeelden. Ze nemen graag de leiding en dat leidt tot maximaal plezier, dus geef ze vooral de ruimte in bed. Het betekent trouwens niet dat ze niet opletten wat hun partners graag willen: ze staan juist open voor communicatie en willen graag de beste partner ooit zijn.

Het vuurteken is gericht op de ander plezieren en enthousiaste minnaars zijn. Aan de andere kant houden ze niet van verveling en routine. Wanneer ze zich vervelen, zoeken ze naar iets nieuws. En hun ultieme fantasie? Dat is sex op een openbare plaats, of een plek waar het spannend is.

Aardeteken: Stier, Maagd en Steenbok

Aardetekens hechten meer waarde aan een langdurige relatie dan een kortstondige scharrel. Ze zijn sensueel tussen de lakens en houden van loyaliteit. Saai zijn ze trouwens niet, want creativiteit wordt zeker beloond. Buiten de lijntjes kleuren wat de sex betreft is opwindend, zolang jullie maar op één lijn zitten.

Deel je met een aardeteken het bed, zorg er dan voor dat je helemaal in het hier en nu bent. Dat is dit teken namelijk ook, en hetzelfde wenst ze van haar partner.

Luchtteken: Tweelingen, Weegschaal en Waterman

Pikante appjes, dirty talk en orale sex: het luchtteken is er niet vies van. Bij deze sterrenbeelden worden connecties gemaakt via communicatie, dus als je dit teken voor je wilt winnen doe je dat door te communiceren. Dirty talk tijdens de sex of juist lieve woorden fluisteren, vragen stellen over hoe deze sterrenbeelden denken over orale sex… Grote kans dat ze ervoor openstaan.

De luchttekens zijn dol op flirten en praten over sex. De opbouw naar hét moment is voor hen misschien wel opwindender dan de daad zelf. En wil je deze persoon laten weten dat je het naar je zin hebt? Laat dan van je horen.

Waterteken: Kreeft, Schorpioen en Vissen

De emotionele kant van watertekens komt tot uiting tijdens de sex. Ze verlangen naar een diepe connectie in een langdurige relatie. Intimiteit is hierbij heel belangrijk. Hoewel ze hun emoties in het dagelijks leven de vrije loop laten, nemen ze in bed graag de touwtjes in handen. Dit teken is niet bang om tussen de lakens flink te experimenteren.

Ondanks dat deze sterrenbeelden dromerig en romantisch kunnen zijn, zoeken ze stiekem ook graag de grenzen op. Knuffelen en kusjes geven is fijn, maar voorspel en een rollenspel windt hen nog meer op. Vergeet niet om ná de sex liefde en knuffels te geven aan dit teken: dat waarderen ze des te meer.

Maanteken

Naast een zonneteken, hebben we allemaal ook een maanteken. De maan belicht vooral de emotionele kant van ons leven en karakter. Wil je weten wat je maanteken is en wat het zegt over jou in de liefde? Lees dan de grote maanhoroscoop hier

Seksvlogger Rianne heeft 5 tips voor je waardoor je je een stuk zelfverzekerder zult voelen in de slaapkamer:

Bron: Hello giggles. Beeld: iStock