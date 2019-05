Wanneer je energie helemaal op is, kan het lastig zijn jezelf weer helemaal op te laden. Iedereen heeft daar z’n eigen tactiek voor.

Maar wist je dat zelfs de sterren hier invloed op kunnen hebben?

Advertentie

Ram: werken

Jij krijgt energie van hard werken en gewoon doorgaan. Jij gaat niet snel bij de pakken neerzitten. Jij blijft volhouden en uiteindelijk werpt dat z’n vruchten af. Binnen de kortste keren verschijnt er weer een glimlach op jouw gezicht.

Stier: etalages kijken

Stieren laten zich graag inspireren en dus ben jij naar prachtige, luxe etalages aan het staren wanneer je in een dipje zit. Je wilt iets hebben om voor te vechten, dus je hoopt dat je een jurkje of tas tegenkomt waar je gelijk verliefd op wordt. Dan heb je weer een doel voor ogen.

Tweelingen: lachen

Als jij even niet lekker in je vel zit, bel je gelijk je allerbeste vriendin op. Als je bij haar bent, krijg in no-time de slappe lach en lachen is voor jou in dit geval het beste medicijn.

Kreeft: eten

Kreeften zijn dol op eten, dus wanneer je even down bent ga je het liefst eten. Niet per se een vette hap, want ook uren in de keuken vertoeven maakt jou gelukkig.

Leeuw: dansen

Leeuwen houden ervan om in het middelpunt van belangstelling te staan, dus om weer volop energie te krijgen ga jij het liefst helemaal los in een club of discotheek.

Maagd: massage

Je hebt continu stress en soms wordt dat je even te veel. Op zulke momenten kun je erg genieten van een ontspannen massage. Hier ga jij van stralen.

Weegschaal: museum

Jij haalt energie uit het zien van nieuwe, inspirerende dingen. En omdat jij hartstikke creatief bent, ga jij op een vrije dag het liefst naar een museum.

Schorpioen: vijanden checken

Jaloezie is niet altijd een slechte zaak. Je noemt deze mensen vijanden, maar eigenlijk zijn het jouw voorbeelden. Je kijkt naar ze op Facebook en Instagram, om jezelf te motiveren hen na te streven.

Boogschutter: praten en wandelen

Boogschutters houden niet alleen van een goed gesprek, maar zijn het liefst op dat moment ook sportief bezig. Als jij een oppepper nodig hebt, ga je dan ook het liefst samen met een vriend of vriendin kletsen én wandelen.

Steenbok: iemand leren vertrouwen

Wanneer je merkt dat iemand jou in vertrouwen neemt, krijg je een enorme boost. Daarom houden Steenbokken van goede persoonlijke en inhoudelijke gesprekken.

Waterman: humor

Watermannen hebben een uniek gevoel voor humor. Wanneer ze down zijn, gaan ze op zoek naar de meest grappige filmpjes en fragmenten, in de hoop anderen aan het lachen te maken.

Vissen: spelletjes

Je bent dol op gezelschapsspellen en die speel je het liefst samen met een grote groep vriendinnen. Zo krijg je genoeg afleiding en hoef je even nergens anders meer aan te denken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: PureWow. Beeld: iStock