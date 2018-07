Deze sterrenbeelden passen het best bij het sterrenbeeld Kreeft

Hoera! Het is de verjaardagsmaand van de Kreeft. We zijn dol op de Kreeft. Het is het sterrenbeeld dat in de paskamers van H&M in tranen kan uitbarsten omdat een nummer van Enya wordt gespeeld en tevens het sterrenbeeld dat altijd ibuprofen bij de hand heeft voor het geval iemand hoofdpijn krijgt.

De Kreeft is een beetje de moeder van de dierenriem. Het zijn gevoelige, zorgzame types en dat matcht niet met alle sterrenbeelden even lekker. We hebben de allesbehalve ideale-match tot match made in heaven van onder naar boven op een rijtje gezet.

11. Waterman

Op de oppervlakte lijken Waterman en Kreeft elkaars tegenpolen. De Waterman is altijd geïntresseerd in andere denkwijzes en wil zich intellectueel verbonden voelen met iemand. De Kreeft is zeker niet dom, maar zoekt eerder een connectie op emotioneel niveau. Beide sterrenbeelden zijn gepassioneerd en als ze focussen op wat ze gemeen hebben, kán deze relatie slagen.

10. Ram

Dit is een tricky koppel. De Ram heeft een mannelijke energie, maakt veel plezier en is ondernemend. De Ram staat echter ook bekend om nooit afmaken waar ‘ie aan begonnen is, terwijl Kreeft juist niet zomaar loslaat. Het komt daarom allemaal aan op geduld. Als de snelle Ram z’n enthousiasme een beetje kan temperen en zich aanpast op het tempo van Kreeft, kan zich een heel liefdevolle relatie ontvouwen. De Kreeft vindt het heerlijk om bewonderd te worden en de Ram pronkt graag met z’n partner.

9. Boogschutter

We weten al dat water en vuur geen ideale combinatie zijn. De Boogschutter is vurig en luid, maakt grappen en kletst vijf kwartier in een uur. Er is één ding wat het sterk gemeen heeft met Kreeft: ETEN. De liefde van deze twee tekens gaat door de maag. Beiden vinden het geen enkel probleem om uren in de rij te staan voor de beste pasta van de stad. Als Kreeft moet je eenmaal aan tafel echter wel de minutenlange monologen van de Boogschutter aan kunnen.

8. Tweelingen

Tweelingen brengen een hoop fijne eigenschappen mee binnen een relatie. Ze zijn slim, grappig, enthousiast en nieuwsgierig. Het enige waar het ze een beetje aan ontbreekt is de wil zich te binden – iets waar Kreeft juist wel behoefte aan heeft. De Kreeft maakt ook graag lol, maar vindt het niet leuk als Tweelingen een week lang niet reageert op berichtjes. Kreeft probeert een toekomst op te bouwen terwijl Tweelingen de neiging heeft nooit helemaal volwassen te worden.

7. Leeuw

Leeuwen zijn bazen. Dat is aantrekkelijk, maar ze zijn dus ook bazig, en dat is listig voor Kreeft. Hoewel Kreeft zich aangetrokken voelt tot het natuurlijke charisma van de Leeuw, ergert het zich ook aan alle bombast eromheen. Terwijl Leeuw radslagen doet en de karaokemicrofoon grijpt op feestjes, is Kreeft niet erg onder de indruk. Deze match werkt alleen als de Leeuw bereid is de spotlight te delen. Succes daarmee…

6. Weegschaal

De Weegschaal is net als Tweelingen dol op romantiek, al benaderen zij het eerder koeltjes en intellectueel dan emotioneel. De Weegschaal weet altijd alle aandacht precies over iedereen te verdelen en het steekt Kreeft soms een beetje als hij niet de enige VIP in de ruimte is. Als Weegschaal Kreeft kan overtuigen dat hij toegewijd is en van Kreeft houdt op het diepste, emotioneelste niveau zit het helemaal gebeiteld.

5. Steenbok

De Steenbok is serieus over de toekomst en deelt een gortdroog gevoel voor humor met Kreeft. De Steenbok kan vrij koeltjes zijn, maar als ‘ie eindelijk klaar is met werken laat hij zijn gevoelige, verzorgende kant zien. Deze tekens houden beide hun persoonlijke leven privé en vormen samen een sterk front. Jullie zijn beide ijverige overachievers en daardoor een echt powerkoppel.

4. Maagd

Deze match roept de vraag op: wie zorgt nou voor wie? Maagd is dienstbaar terwijl Kreeft het fijn vindt om te moederen. Jullie lijken misschien wel een beetje téveel op elkaar. Jullie voeren constant strijd wie de afwas zal doen, om er dan achteraf passief-agressief over te klagen. Op de goede momenten kunnen jullie echter als de beste sámen passief-agressief klagen. Een wandeling door het park en een goed gesprek voeren? Heerlijk. Een wandeling door het park en commentaar leveren op iedere voorbijganger? Nog beter.

3. Stier

Stieren en Kreeften spreken dezelfde liefdestaal: geld. Dat klinkt flauw, maar de Stier is een kei in sparen en Kreeft is serieus als het aankomt op het plannen van de toekomst. Emotionele en financiële veiligheid gaan hand in hand voor deze sterrenbeelden. Daarbij is Stier net zo dol op rozengeur en maneschijn als Kreeft.

2. Vissen

Vissen zijn ook een waterteken en vrij diepe, emotionele tekens. Ze kunnen zichzelf totaal verliezen in de liefde. Dat is goed nieuws voor Kreeft, want die wil niet alleen commitment maar ook iemand om voor te zorgen. De wat complexe aard van Vissen is een ideale match voor de verzorgende Kreeft. Vissen is het type dat iedere dag een liefdesgedicht schrijft en een boekendeal scoort om die op te dragen aan zijn muze: zijn Kreeft.

1. Schorpioen

Kreeft vindt het verhaal van Romeo & Juliet het ultieme liefdesverhaal. Ze verlangen naar binding en zoeken een partner die de intentie heeft voor eeuwig en altijd bij ze te blijven. De Schorpioen is een tikje bezitterig, jaloers en heeft de neiging te bewijzen dat ‘ie er is tot de dood jullie scheidt. Dat vinden andere sterrenbeelden misschien veel te intens, maar de Kreeft vindt het op en top romantisch.

