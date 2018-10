Dít zegt je sterrenbeeld over de plek waar je het best sex kunt hebben

Iedereen heeft zo wel zijn of haar favoriete plek om de liefde te bedrijven. In bed, op de bank of stiekem ergens op een feestje. Maar wat zeggen de sterren eigenlijk over de voor jou ideale plek om sex te hebben?

Ram (21 maart t/m 19 april) – Altijd en overal

Als het om sex draait, moet het voor een Ram gebeuren waar en wanneer de stemming toeslaat. De Ram staat erom bekend een heel sterke, maar ook korte seksdrive te hebben. Een vluggertje van vijf of tien minuten in het openbaar, zoals bijvoorbeeld in het toilet van de bioscoop na een avondje film, dat is waar een Ram blij van wordt.

Stier (20 april t/m 20 mei) – Een beetje luxe

De Stier houdt van het totaalplaatje, dus een compleet verzorgde avond uit van A tot Z. Geen korte beurt, wel een date in een luxe hotel. Liefst met chic eten, kaarsen, fijne geuren en sensuele muziek. Voorspel? Oh jazeker! Het liefst zo lang mogelijk; Stieren houden ervan om urenlang de liefde te bedrijven.

Tweeling (21 mei t/m 20 juni) – Afwisseling

Tweelingen houden van sex op een plek als de woonkamer – midden op een met kussens bezaaide grond. En dan het liefst kussens van verschillende groottes, want je weet maar nooit welk formaat van pas kan komen bij alle verschillende standjes. Een Tweeling is nieuwsgierig, verlangt naar afwisseling en is gevoelig voor mentale prikkels zoals lieve woordjes. Pas op: een Tweeling raakt gauw verveeld. Zorg dus dat je partner je fris houdt en vaak nieuwe dingen uitprobeert. En andersom natuurlijk.

Kreeft (21 juni t/m 22 juli) – Thuis, maar niet in bed

Kreeften moeten zich emotioneel veilig voelen voor ze eenmaal aan sex beginnen. Ze hebben het nodig om af en toe te horen hoe mooi en sexy ze zijn. Als dat eenmaal voor elkaar is, dan kunnen ze een van de meest erotische minnaars zijn die er bestaan. Zit het met dat vertrouwen wel gebakken, dan staan ze open voor spontaniteit en houden ze er van om na een lekker etentje thuis meteen tegen de muur geduwd te worden, of op een plek als het aanrecht sex te hebben.

Leeuw (23 juli t/m 22 augustus) – In de schijnwerpers

Leeuwen staan bekend om hun dramatische gedrag en hun liefde voor in de schijnwerpers staan. Ze zijn niet verlegen en gek op aandacht. De beste plaats voor een Leeuw om sex te hebben is dan ook ergens waar anderen het kunnen ‘zien’, zoals een hotelkamer zonder gordijnen.

Maagd (23 augustus t/m 22 september) – Overal waar het schoon is

Maagd is het sterrenbeeld van gezondheid en zuiverheid. Optimale persoonlijke hygiëne en een schone sex-locatie zijn voor Maagden een must. Een schoon bed met knisperende, witte lakens: daar is een Maagd gevoelig voor. Ze houden niet van kritiek, maar voorzien anderen zelf wél graag van kritiek. Wees dus niet bang om aan te moeten horen hoe het de volgende keer allemaal beter kan.

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober) – Spiegeltje, spiegeltje

De Weegschaal houdt van alles dat mooi of aangenaam voor de zintuigen is. Mooie vormen, nette kleding: de Weegschaal is er dol op. Ze kijken ook graag naar hun partner. De beste plek om sex te hebben? Ergens voor een spiegel, zodat ze goed naar zichzelf én hun partner kunnen kijken.

Schorpioen (23 oktober t/m 21 november) – Op een donkere plek

Zei iemand Fifty Shades of Grey? Schorpioenen zijn bezitterig, diep seksueel en hebben een obsessie voor privacy. Een Schorpioen wil je hele ziel doordringen. De beste plek om sex te hebben is ergens waar eigenlijk een beetje een taboe op ligt. Een verborgen kamer, een plek waar ze op kunnen gaan in rollenspellen en een plek waar ze seksspeeltjes bij de hand hebben.

Boogschutter (22 november t/m 21 december) – Buiten

Als het om sex gaat, is de Boogschutter erg dierlijk ingesteld. Ze houden ervan om actief te zijn en de natuur is dan ook de beste plek voor een Boogschutter om te genieten van een vrijpartij. Met sex tegen een grote boom na een lange wandeling in de wildernis, middenin het gras of op het strand onder de sterrenhemel maak je een Boogschutter helemaal gelukkig.

Steenbok (22 december t/m 19 januari) – Achter gesloten deuren

Mensen denken vaak dat een Steenbok een tikkie preuts en verlegen is, maar in werkelijkheid zijn ze gewoon erg gesteld op hun privacy. Ze doen het dan ook het allerliefst op een plek waar écht geen andere mensen kunnen komen.

Waterman (20 januari t/m 18 februari) – Digitaal

Watermannen observeren graag en hebben de neiging om wat koud over te komen. Toch is dat slechts uiterlijke schijn. Je brengt ze in de stemming door pikante berichten te sturen en het daarna af te maken door samen te videobellen.

Vissen (19 februari t/m 20 maart) – In het water

Een geweldige plek om als Vissen sex te hebben, is (verrassend) het water. Van zwembad tot hottub en van het strand tot een verlaten meer in het buitenland. Vissen houden daarnaast ook van bubbels, dus schroom niet om er een lekkere fles bij te pakken om de avond extra leuk te maken.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Bustle. Beeld: iStock