Déze beroepen passen het beste bij het sterrenbeeld Vissen

De periode van 19 februari tot en met 20 maart staat volgens de astrologische kalender volledig in het teken van het sterrenbeeld Vissen. Je weet misschien al dat Vissen van nature gevoelig en sympathiek zijn, maar welke banen passen dan het beste bij dit sterrenbeeld?

Dit sterrenbeeld heeft verschillende karaktereigenschappen die stuk voor stuk prachtig zijn. Onzelfzuchtig, aardig en intuïtief zijn er slechts een paar. Herken je jezelf er al in? Dan wil je misschien ook wel weten hoe je volgens de sterren op je werk bent en welke functie bij jou past.

Sterrenbeeld Vissen populair op het werk

Als je andere mensen vraagt om je te omschrijven, vertellen ze vast dat jij als Vissen-pur sang vriendelijk en meegaand bent. Dat komt op het gebied van werk enorm goed van pas. Je voelt de gevoelens van anderen goed aan en dat is op de werkvloer niet anders. Niet voor niets ben je populair bij veel mensen in je omgeving: je bent immers een prettig mens in de omgang.

Van advocaat tot acteur

Je bent in de wieg gelegd voor een baan in het ziekenhuis als verpleegkundige. Je hebt hier een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zonder dat je meteen een heel team hoeft aan te sturen. Die ambitie hebben niet alle Vissen, namelijk. Andere banen die mooi bij dit sterrenbeeld passen zijn advocaat, architect, kok en acteur.

Als architect, acteur of advocaat combineer je jouw creatieve talent met het inleven in de gevoelens van anderen. Hierdoor blink je uit in je werk. Het betekent overigens niet dat jij het bij één beroep houdt. Vissen focussen zich liever niet op één project, maar op meerdere tegelijk.

Meer weten over het sterrenbeeld? In de grote jaarhoroscoop voor Vissen kom je erachter wat dit jaar voor jou in petto heeft.

