Dit zijn de 3 sterrenbeelden met het meeste gevoel voor humor

Iedereen komt weleens grappig uit de hoek, maar sommige mensen hebben de lachers aan hun kont hangen. Die hoeven maar ‘boe’ of ‘bah’ te zeggen en het publiek ligt gestrekt. Grote kans dat hun sterrenbeeld daar iets mee te maken heeft.

Sommige mensen zijn geweldige verhalenvertellers, anderen dankbare toehoorders en dan is er ook nog de groep moppentappers. Het ene sterrenbeeld is daar wat uitgesprokener in dan de ander. Sommigen pakken het liefst een zo groot mogelijk podium om hun grappen en grollen te delen, anderen mompelen iets hilarisch wat misschien niet altijd direct wordt gehoord of begrepen.

Top 3 grootste grappenmakers

Humor komt natuurlijk in vele gradaties en is zo subjectief als wat. Maar wat je stijl ook is: sommige sterrenbeelden zijn nou eenmaal nét iets gevatter dan anderen.

Dit is de top 3 van grootse grappenmakers uit de dierenriem.