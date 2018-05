Deze sterrenbeelden zijn vaak de eersten die 'ik hou van je' zeggen

Het ene stel zegt het iedere dag tegen elkaar, het andere hooguit eens in de tien jaar. Hoe je het ook went of keert: de eerste keer dat iemand de magische woorden ‘ik hou van je’ uitspreekt, blijft een ding.

Je hebt mensen die geen enkele moeite hebben die vier woordjes als eerste uit te spreken en mensen die nog liever hun kleine teen amputeren dan dat zij diegene zijn die als eerste de liefde verkondigen. Behoor je tot die eerste categorie? Grote kans dat je onder een van onderstaande sterrenbeelden valt.

1. Stier

Wanneer de Stier van iemand houdt, houdt hij écht heel van diegene, voor eeuwig en altijd. De Stier is waarschijnlijk niet alleen degene die als eerste ‘ik hou van je’ zegt, maar ook degene die nog steeds niet over zijn ex heen is – terwijl de ex allang verder is gegaan. Daarom komt de Stier het meest tot bloei in een relatie waar hij gewoon het hart op de tong mag hebben.

2. Kreeft

De Kreeft is een beetje een aparte wanneer het aankomt op liefdesverklaringen. Vaak krijgt ‘ie het plots benauwd en flapt ‘ie er dan ‘Ik hou van je’ uit in een poging de ander af te schrikken. Ze worden bang van de intensiteit van hun gevoelens, zeggen dingen te vroeg en kruipen dan van schrik terug in hun schaal. Als het dan werkt tussen jullie twee, kun je als partner het best doen alsof er niks is gebeurd. Laat je toewijding zien door middel van acties in plaats van woorden, want anders bestaat de kans dat de Kreeft wederom schrikt van z’n eigen heftige gevoelens.

3. Leeuw

Leeuw zegt meestal als eerste dat ‘ie van iemand houdt om er maar gewoon vanaf te zijn. Ze vinden het vreselijk om te wachten en denken niet te lang over de consequenties van hun gevoelens uiten. De Leeuw begrijpt dat het oké is om van meerdere mensen te houden en heeft altijd genoeg liefde te geven. De gedachte dat zijn partner misschien niet hetzelfde voelt is ondenkbaar in het koninkrijk van dit sterrenbeeld. Als die gevoelens niet worden beantwoord, is de Leeuw er snel klaar mee en gaat ‘ie op zoek naar iemand die wel liefde in overvloed heeft.

4. Weegschaal

De Weegschaal zou nog ‘Ik hou van je’ zeggen tegen een tafellamp als die in staat zou zijn de emotionele steun te bieden die iemand met dit sterrenbeeld zoekt in een relatie. Dat betekent niet dat het niet speciaal is wanneer de Weegschaal dit zegt, maar wel dat het niet per se betekent dat het bindend is. Tegelijkertijd zet de Weegschaal hoog in met iedere relatie die hij aangaat. Als hij dit zegt, mikt hij waarschijnlijk op een blijvende eenheid.

5. Vissen

Vissen kan zijn liefde wel van de daken schreeuwen. Ze bieden hun partner dezelfde onvoorwaardelijke toewijding als hun vrienden en dit teken zegt dan ook best vaak ‘Ik hou van je’, maar dat maakt de woorden niet minder betekenisvol. Vissen overlaadt zijn partner met affectie en onverdeelde aandacht. Als je het hart van een Vissen hebt veroverd, heeft ‘ie de intentie voor altijd bij je te blijven.

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock