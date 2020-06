Juni wordt een romantische maand voor déze 3 sterrenbeelden

Premium

Na jaren van hollen-rennen-vliegen kwam, met de geboorte van zijn vierde kind, het leven van presentator en zanger Erik van der Hoff (56) in een heel ander vaarwater. “Ineens bouw ik weer zandkastelen en blokkentorens.”

“Alles mag, niets moet. Dat was zo’n beetje de fase waarin ik zat: mijn drie kinderen waren volwassen, met hun eigen leven. Mijn dochter Sascha woont zelfs in Israël. Ik had een beetje last van het empty nest-gevoel, maar tegelijkertijd kon ik ineens weer gaan en staan waar ik wilde. Heerlijk voor een vlinder als ik. Maar nu o