Sorry: deze 3 sterrenbeelden zijn de grootste leugenaars

Je sterrenbeeld zegt ontzettend veel over je persoonlijkheid. Ben je geduldig of opvliegend, spontaan of een tikkeltje verlegen, besluitvaardig of een twijfelaar: het staat allemaal in de sterren geschreven. Zo ook of je stiekem een leugenaar bent. Deze 3 sterrenbeelden vinden dat een leugentje om bestwil bést kan.

Vissen (19-02 t/m 20-03)

Vissen kunnen de realiteit niet altijd helemaal aan. Ze hebben er een handje van om overmatig geld uit te geven, en dan het liefst het geld van anderen. Ze zijn niet vies van een beetje overdrijven en als ze iets heel graag willen, zijn ze zelfs in staat om leugens te gebruiken om het voor elkaar te krijgen.

Ram (21-03 t/m 21-04)

Rammen zijn vaak avontuurlijke types die graag de leiding nemen en behoorlijk direct kunnen zijn. De Ram kan ongevoelig zijn voor de emoties van anderen. Bovendien zijn ze vaak egoïstisch en alles wat ze in hun hoofd hebben moet metéén gebeuren. De Ram is altijd op zoek naar nieuwtjes, en het maakt ze niet per se uit of deze helemaal kloppen. Nee, de Ram vindt dat een leugentje om bestwil prima kan.

Tweelingen (21-05 t/m 20-06)

De Tweeling neemt de waarheid niet zo nauw. Het zijn snelle praters, en je moet niet ál hun woorden even serieus nemen. De Tweeling is een twijfelkont: hun mening kan per minuut verschillen. Dit maakt ze niet altijd even betrouwbaar. Soms doen ze een bepaalde uitspraak waarvan je denkt; “Weet je wel dat je liegt of heb je zelf ook geen idee?”. Nee, de Tweeling is niet altijd te vertrouwen!

Herken je jezelf stiekem in het bovenstaande? Of die ene vriend of vriendin? Nee, blij word je niet van dit nieuws, maar goed om in je achterhoofd te houden is het wél!

Beeld: iStock