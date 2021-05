Ooh la la! Voor deze sterrenbeelden hangt deze week de liefde in de lucht

Het lijkt misschien een grap, maar het is toch echt waar. Déze acht maffe babynamen zijn in 2020 echt aan kinderen gegeven.

Er kwamen in 2020 167.157 baby’s ter wereld. Sommige van hen moeten het met een nogal aparte naam doen.

Dit kon je natuurlijk verwachten: er zijn in 2020 ouders geweest die hun kinderen Covid en Corona hebben genoemd. Zo kreeg een Indiase tweeling deze namen van hun ouders. Dat het hier om een dodelijk virus gaat, daar trok het stel zich voor het gemak even niks van aan.

En alsof de naam Covid nog niet ver genoeg gaat, werd ook de naam Covid Rose op de Filipijnen aan een baby gegeven. Gebruik Rose dan maar als roepnaam, is onze suggestie.

Lockdown

In India was er ook een stel dat vorig jaar besloot om hun baby naar de coronacrisis te vernoemen, en dan wel naar de lockdown. De vader legt uit: “De lockdown is van nationaal belang en daarom hebben we besloten om ons kind Lockdown te noemen”. Juist…

Coviduvidapdap

Jawel, het kan altijd nóg erger. In 2020 is er ook een kindje Coviduvidapdap genoemd. Je zou denken dat degene die dit bedacht heeft simpelweg dronken was, maar nee, er zit echt een gedachte achter. De naam is een combinatie van het woord Covid en de hit Dubidubidapdap van de Filipijnse zanger Willie Revillame.

Sssst

Je zou denken dat de ouders die hun kind Sssst hebben genoemd, graag een stille baby op de wereld wilden zetten. Maar nee, voor hen heeft de naam een andere betekenis. Volgens hen spreek je de naam namelijk uit als Forest.

Tygrrr

Deze ouders wilden hun pasgeboren koter graag Tijger noemen, maar vonden dit nét niet origineel genoeg. Daarom besloten ze te gaan voor een andere spelling. Tja, uniek is het wel.

X AE A-XII

Het zal je vast niet ontgaan zijn: Teslabaas Elon Musk kreeg in 2020 een zoon en gaf hem deze zeer opvallende naam. Hoe je dit uitspreekt? Zo: ex ash a twelve. Het stel wilde hun zoon eigenlijk X Æ A-12 noemen, maar dat mocht niet.

Dit is waar je vooral op moet letten als je een naam voor je baby bedenkt

Bron: Vriendin. Beeld: Getty Images.