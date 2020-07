Vrouwen met deze sterrenbeelden vallen op foute mannen

Val jij altijd maar op foute mannen? Dat zou best eens te maken kunnen hebben met je sterrenbeeld. Deze 4 sterrenbeelden vallen op dít type foute mannen. Lees en leer!

(22 mei t/m 21 juni)

Trekt aan: vreemdgangers

Jij valt op populaire mannen met een vlotte babbel. Die ene vent waar iedereen om moet lachen bij een verjaardag: dat is jouw type. Hij kent iedereen en iedereen kent hem. Maar hij kent ook heel veel vrouwen. En dat hij zo populair is en graag in de belangstelling staat, is omdat hij verslaafd is aan aandacht. Als jij even geen tijd voor hem hebt, of hem even niet laat weten hoe fantastisch hij is, dan zoekt hij deze bevestiging bij iemand anders. Met een andere vrouw het bed in duiken om zijn ego te strelen? Dat doet ‘ie zonder schaamte. Hij is misschien charmant, Tweelingen, maar hij is ook ontzettend fout! Maak dat je weg komt.

Leeuw

(23 juli t/m 23 augustus)

Trekt aan: profiteurs

Jij bent liefdevol en gul. Wanneer je een relatie aangaat deel je alles met je partner. Ook je spullen en geld. Wat van jou is, is van hem. Dat is lief van je, Leeuw, maar let ook op de balans in je relatie. Je hoeft heus niet te turven wie wat betaalt, maar bij jou zijn de verhoudingen wel heel scheef. Je trekt profiteurs aan. Mannen aan wie je één vinger geeft en er vervolgens vandoor gaan met je hele hand. Dat is niet de bedoeling! Wat jij moet leren is dat jij veel meer te bieden hebt als partner dan wat er op je bankrekening staat. Als de liefde echt is, dan doet materiaal er niet eens toe.

Ram

(21 maart t/m 20 april)

Trekt aan: mannen met bindingsangst

Jij bent erg toe aan een nieuwe relatie. De datingapps op je telefoon laten zien dat jij je nek uitsteekt om een leuke, nieuwe partner te ontmoeten. Helaas lopen leuke dates vaak op niets uit. Hoe dat komt, Ram? Omdat jij mannen met bindingsangst aantrekt. Jij wordt razendsnel verliefd en aan het begin lijkt het erop dat deze man ook heel snel gevoelens krijgt voor jou. Hij is impulsief en maakt grootse plannen met je. Tot hij ineens aan de rem trekt en laat weten dat hij toch nog niet klaar voor een relatie is. Terwijl jij met een gebroken hart thuis op de bank zit, verleidt hij alweer de volgende vrouw.

Vissen

(20 februari t/m 20 maart)

Trekt aan: manipulators

Jij bent een lieve, zorgzame vrouw. Je komt vaak zachtaardig over. Je valkuil is dat anderen je een tikkeltje naïef kunnen vinden. De foute mannen waar jij op valt, maken daar maar al te graag gebruik van. Of moeten we ‘misbruik’ zeggen? Dat jij alles gelooft wat de foute man jou vertelt, komt hem heel goed uit. Hij heeft mooie praatjes en jij laat hem zijn gang gaan. Het onderbuikgevoel dat je bij deze man hebt, negeer je omdat je blind bent van verliefdheid. Deze man volgt een slecht pad en kan jou in grote problemen brengen als je hierin meegaat. Wanneer je de moed verzamelt om voor jezelf op te komen, draait hij de boel om en doet hij alsof het aan jou ligt. Luister naar je onderbuikgevoel, Vissen, en verlaat deze man.

“Als hij vreemdgaat, hoef ik het niet te weten”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Mediumchat. Beeld: iStock