Deze 3 sterrenbeelden steunen je onvoorwaardelijk als je door een zware tijd gaat

Een contract dat niet wordt verlengd, ontslag, relatieproblemen, een scheiding, overlijden; het leven kent een heleboel nare kanten. Gelukkig is er altijd een goede vriendin bij wie je kunt uithuilen. Vriendinnen met deze sterrenbeelden zijn er altijd voor je.

Hebben jouw vriendinnen een van deze sterrenbeelden, dan weet je zeker dat ze je altijd zullen steunen, wat er ook gebeurt. Ze staan achter je.

Vrouwen met het sterrenbeeld Vissen zijn erg meelevend. Je kunt wel stellen dat Vissen het meest empathische sterrenbeeld is, ze hebben het onmiddellijk door als een dierbare niet lekker in zijn of haar vel zit en zullen er alles aan doen om de ander te steunen.

Omdat ze zich goed in je kan inleven, staat ze ook altijd klaar met fijn advies. Ach, dat volg je heus niet altijd op, want het is een beetje vrouw-eigen om koppig te zijn, maar het is heel lief dat ze meedenkt. En vaak had ze toch wel gelijk.

Vissen zijn een tikje dromerig, maar zitten ook vol liefde. Ze vinden het niet eng om je te vertellen hoe dierbaar je voor ze bent. Met een Vissen-vriendin voel je je dus altijd geliefd.

Kreeft

De Kreeft is een beschermend sterrenbeeld. Heb je een Kreeft als vriendin dat zal ze altijd voor je opkomen. En aan jouw kant staan, zelfs al denk je zelf ergens dat de andere partij ook wel een punt heeft.

De Kreeft is ook een huiselijk type, dus je kunt altijd langskomen. Hoe laat het ook is, ze stuurt je nooit weg. Kreeften zeggen niet alleen dat ze om je geven, ze laten het zien met hun daden, dat is toch alles wat telt?

Weegschaal

De Weegschaal is een ontzettend behulpzame vriendin. Heb je geld nodig? Zij leent het je. Is je auto stuk? Zij helpt je hoe dan ook.

Bovendien zoeken Weegschalen altijd naar harmonie, waardoor ze de ideale persoon zijn om heen te gaan als je in de put zit. Je vriendin zoekt naar een win-win situatie. Soms is ze wat praktisch, door meteen met oplossingen te komen, maar dat betekent niet dat ze niet naar je verhalen luistert.

Ze overtuigt je dat alles weer goed komt. Het kan even duren, maar uiteindelijk zal het beter met je gaan. En daar heeft ze natuurlijk groot gelijk in.

Bron: Yourtango. Beeld: iStock