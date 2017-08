Wie regelmatig met het vliegtuig reist of gewoon goed oplet, is het vast weleens opgevallen dat de stewardessen en stewards hun handen vaak netjes op hun rug houden als ze passagiers groeten. Waarom doen ze dat?

De reden hiervoor is dat sommige stewards of stewardessen het aantal passagiers aan boord moeten tellen. En het is het handigst om dat meteen bij binnenkomst te doen.

Valt niet op

De stewardessen hebben hier een handig apparaatje voor: een teller. De houden ze in hun hand en door de armen op de rug te houden valt dat niet op. Natuurlijk is dat niet de enige reden om de handen op de rug te houden.

Netjes

Volgens Mary Lo, een stewardess bij Emirates, neemt de crew deze houding ook aan omdat het er netjes uitziet en andere posities niet comfortabel zijn of een negatieve houding uitstralen (zoals de armen over elkaar voor je borst).

