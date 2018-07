Dit is de reden waarom je zo stijf bent als je 's ochtends wakker wordt

Als we ’s ochtends wakker worden, voelt het soms alsof we ’s nachts een hele marathon hebben gelopen. We zijn dan zo stijf dat we eerst even flink moeten rekken en strekken om normaal te kunnen bewegen.

Waar ligt het aan dat we soms niet meteen vrij kunnen bewegen als we wakker worden? Volgens wetenschappers van de universiteit van Manchester voelen we ons zo stijf in de ochtend omdat onze ‘natuurlijk pijnstillers’ op dat moment hun werk nog niet doen. Onze ledematen kunnen op dat moment stijf en pijnlijk aanvoelen omdat de biologische klok van ons lichaam de ontstekingsremmende stoffen nog onderdrukt.

Uitstellen

De onderzoekers zijn erachter gekomen dat een proteïne in ons lichaam ervoor zorgt dat pijn in onze ledematen wordt uitgesteld en daardoor nog erger wordt als we ’s ochtends beginnen te bewegen. Hier kun je dus eigenlijk vrij weinig aan doen, behalve in actie komen met een potje ochtendgymnastiek.

Bron: Eurekalert, Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock

