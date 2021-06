Hoera! Prinses Amalia (17) is officieel middelbare scholier-af. Op 10 juni is ze cum laude geslaagd voor haar eindexamen vwo aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. De foto’s van de heuglijke dag zijn inmiddels gedeeld, maar waar is toch die leuke tuniekjurk van?

Prinses Amalia heeft een zomerjurk van een favoriet merk uitgekozen voor het fotomoment om het slagen te vieren. Ze droeg hetzelfde merk en type jurkje drie jaar geleden ook.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

Amalia in haar Devotion-jurk

De tuniekjurk met ruches en prints is van het merk Devotion. Misschien herken je de print nog wel, want in 2018 was deze jurk nog dé zomerhit. Niet alleen de prinses droeg het jurkje graag, ook menig BN’er had ‘m in de kast hangen. Het model heet Ella en de kleur die Amalia uit heeft gekozen is navy. De prijs schommelt rond de € 200,-.

Het goede nieuws is dat de Devotion-jurk van Amalia op het moment van publiceren nog – in verschillende kleuren – verkrijgbaar is. Je vindt ‘m onder andere in deze webshop en in deze webshop.

Beeld: RVD