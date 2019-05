Vaak last van een stijve nek? Zó kom je er vanaf

Last van nekpijn of een stijve nek? Een verkeerde houding, overbelasting of stress zijn vaak de boosdoener. Die zorgen namelijk voor verkramping en vastzittende spieren. Met een vervelende en zeurende pijn als gevolg.

Een paar tips die de pijn verzachten en hopelijk helemaal wegnemen.

Warm houden

Warmte vermindert de ontsteking en versoepelt je bloedsomloop. Dit vermindert pijn en stijfheid. Verwarm een kersenpitkussen en leg die 20 minuten op je pijnlijke nek of neem een warme douche of ga in bad.

Blijf bewegen

Misschien wel het allerbelangrijkste medicijn: blijf bewegen. Twee oefeningen die je gaan helpen:

Ja knikken, nee schudden

Buig je hoofd rustig naar voren en daarna naar achteren. Yep, je maakt inderdaad een ja-knikkende beweging. Herhaal dit 10 keer. Probeer daarna links over je schouder achterom te kijken en daarna rechts. Herhaal het nee schudden ook 10 keer.

Oor op schouder

Breng je rechteroog voorzichtig richting je rechterschouder. Terug naar het midden en dan met je linkeroor naar je linkerschouder. Herhaal dit ook 10 keer.

2 keer per dag

Probeer deze oefeningen 2 keer per dag te doen. Forceer niet, doe wat goed voelt en luister naar je lichaam. Stop ermee als het geen effect heeft en de pijn aanhoudt. Ga eventueel langs de huisarts of de fysio.

Massage

Een ontspanningsmassage kan helpen om je nekspieren te ontspannen en losser te maken. Ook zorgt de warmte ervoor dat de ontsteking afneemt.

Pijnstillers

Is de pijn zo hevig dat je niet of nauwelijks meer kunt bewegen? Gebruik dan paracetamol of ibuprofen om te pijn te verlichten. Belangrijk: neem de pijnstillers op een vast tijdstip in zodat de pijn niet telkens de kop op steekt. Houd je aan de maximale dosering per dag. Wordt de pijn na een paar dagen niet minder? Ga dan naar de huisarts of fysio.

Verander je werkhouding

Ineengedoken achter je computer zitten, is vaak de belangrijkste oorzaak van stijve spieren. Zorg dus ook voor een betere werkhouding. Check geregeld of je rechtop zit, je rug recht is en beide voeten op de grond staan zodat je knieën een hoek van 90 graden maken. Ook belangrijk: zorgt dat je bureau én bureaustoel op jouw lengte zijn afgesteld.

Bron: goedgevoel.be, stijvenek.net. Beeld: iStock