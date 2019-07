Libelle Legt Uit: stilt een appel juist wel of niet de honger?

Men zegt dat als je honger hebt, je het beste een appel kunt eten om de honger te stillen. Toch blijken experts te zeggen dat je er juist honger van krijgt. Hoe zit het nu?

We vroegen het aan Astrid Postma-Smeets, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Advertentie

Meer eetlust

“Er is geen onderzoek waarin dit goed is onderzocht, maar het is wel bekend dat sommige mensen het gevoel hebben dat ze na het eten van een appel juist meer eetlust hebben”, legt Postma-Smeets uit. Maar waar komt dit dan door?

Suikers

Volgens de voedingsexpert kan het in ieder geval niet het gevolg zijn van de effecten op het suiker- of insulinegehalte in je bloed. “De appel heb je in een paar minuten opgegeten en het hongerige gevoel is er vaak al gelijk wanneer je het laatste hapje van de appel hebt genomen”, vertelt Postma-Smeets. “Terwijl het veel langer duurt voordat de hele appel in je dunne darm is aangekomen en dus alle suikers uit de appel zijn opgenomen.” Hierdoor kan het hongergevoel niet door de suikers komen.

Zure smaak

Bovendien hebben mensen dit gevoel niet na het eten van een peer en die bevat evenveel suiker. “Ik denk dat het komt door de zure smaak van de appel. Zure smaken wekken eetlust op”, gaat de voedingsexpert verder. “En juist omdat de suikers uit de appel nog niet zijn opgenomen, wordt je eetlust eerst een klein beetje groter. Maar zodra de voedingstoffen uit de appel zijn opgenomen worden vanuit je darmen signalen naar je hersenen gestuurd. Die geven aan dat je hebt gegeten. Hierdoor volgt pas later een verzadigd gevoel.”

Restaurants

Volgens Postma-Smeets wordt in restaurants bij een diner dat uit veel gangen bestaat vaak tussendoor ook een wat zuurder gerecht geserveerd. Dat zorgt er voor dat je niet meteen helemaal verzadigd raakt en weer wat eetlust krijgt voor de volgende gang.

Kortom: je kunt wel degelijk een appel eten om de honger te stillen, maar je moet geduld hebben. In eerste instantie krijg je er juist honger van, maar na een tijdje gaat je hongergevoel weg.

Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Het Voedingscentrum. Beeld: iStock