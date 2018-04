Van plan om te stoppen met zuivel? Hou dan rekening met deze bijwerking

Van gluten tot suiker: we leven in een tijd waarin iedereen wel iéts uit z’n voedingspatroon lijkt te schrappen. Veel mensen laten zuivel staan omdat ze een intolerantie vermoeden of er huidproblemen van krijgen. Toch kan zuivel schrappen juist tot meer problemen leiden.

Dat mensen met een echte lactose-intolerantie geen keus hebben, staat natuurlijk buiten kijf. Maar als je om een andere reden wil stoppen met zuivel is het verstandig het volgende in overweging te nemen. Stoppen met zuivel maakt je namelijk juíst intolerant voor lactose.

Lactase

Het zit als volgt: heel veel mensen hebben problemen met het afbreken van lactose omdat hun lichaam te weinig van het enzym lactase aanmaakt. Jonge kinderen hebben vaak nog veel lactase, maar dat wordt minder naarmate je ouder wordt. Maar hoe meer lactose je tot je neemt, hoe meer lactase je darmen aanmaken. Mensen die zuivel eten of drinken maken zes tot acht keer meer lactase aan dan mensen die helemaal geen zuivel binnenkrijgen. Die groep kan zuivel dus veel beter zonder bijwerkingen verteren.

Roomijs

Wanneer je geen allergie hebt en zuivel opgeeft, kan het zijn dat je een intolerantie hebt opgebouwd wanneer je er weer aan begint. Dat betekent niet dat je nooit meer kan genieten van een bolletje roomijs of een kaasplank. Introduceer het weer langzaam in je voedingspatroon met kleine hoeveelheden. Het is ook goed om te weten dat lang niet alle zuivelproducten evenveel lactose bevatten. Zo zijn de hoeveelheden in yoghurt en harde kaas vrij klein, terwijl melk vrij veel lactose bevat. Kortom: als er geen pure noodzaak is, is het niet nodig om uit gezondheidsoverwegingen zuivel links te laten liggen.

Bron: The Independent. Beeld: iStock