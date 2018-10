Stoppen met roken en extra geld krijgen van je werkgever als dit je lukt? Libelle’s Sylvia geeft haar mening over deze ‘financiële beloning’.

“Als alle werkgevers in Nederland deze methode gaan toepassen, kan dat een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het roken in Nederland”, zegt Van den Brand. Van den Brand, dat is Floor van den Brand van de Universiteit van Maastricht en zij is, samen met hoogleraar Onno van Schaik, onderdeel van het onderzoeksteam dat dit heeft ‘onderzocht’. Ik las dit vanmorgen op nu.nl.

Echt, de mensen die dit soort onderzoeken uitvoeren, leven in een speciale eigen bubbel. Daar is het vast heel fijn toeven als je zulke suggesties bedenkt. Ik vraag me weleens af wat er met die mensen gebeurt wanneer ze met een klap in de echte wereld terecht zouden komen.

Maar los van de volledige onhaalbaarheid, want 1) wie gaat dat betalen, en 2) het is compleet oneerlijk tegenover ál die andere medewerkers, slaat het gewoon nergens op.

Mag ik ook

Want weet je wat, ik ga ook een bonus vragen, en dan kom ik in het vervolg elke dag op tijd. Voor iemand die heel gehecht is aan zijn bed, is dat namelijk een heuse prestatie. En als ik nu plechtig beloof dat ik een cursus timemanagement ga volgen, en daar leer dat elke dag vier keer 10 minuten bij de koffie staan ouwehoeren over Boer zoekt Vrouw niet per se heel efficiënt is, krijg ik dan ook drie keer een bonus van €75,-?

O, en gaan we dit dan ook invoeren voor alle medewerkers met overgewicht? Bij elke 10 kilo minder, of misschien al bij elke vijf kilo minder, krijg je €50,- . Wie verzínt zoiets?

Schone schijn

En dan ben ik nog niet begónnen over de talloze manieren waarop je de boel kunt flessen. En dan, na dat jaar, wanneer je op verschillende momenten je ‘beloning’ hebt gekregen, ben je op een feestje. Met je vrienden. Je rókende vrienden. Wedden dat je voor het einde van de avond aan het roken bent? Ga toch weg…

Stoppen met roken, dat doe je voor jezelf. Dat doe je omdat je je kinderen groot wilt zien worden, omdat je misschien wel kleinkinderen krijgt. Én, als je daaraan denkt: Voor je partner, en andere mensen waar je om geeft. Stop je niet, realiseer je dan dat jij actief niet alleen je eigen gezondheid in gevaar brengt, maar ook die van je omgeving. Iets met de effecten van ‘meeroken’.

Eigen keuze

Je stopt met roken omdat je liever geen kanker wilt en zelf heel bewust die kans enorm vergroten, is niet de slimste keuze. Ja, een kéuze. En voor al die mensen die nu gaan schermen met Bénédicte Ficq en haar zaak tegen de overheid dat het een ziekte is, een verslaving is…

Newsflash: Dan helpt die bonus van €350,- dus ook niet. Want dan is het groter en sterker dan jij bent. Dan moet je in therapie en heb je professionele begeleiding nodig. Zo simpel is het.

Stop ermee, of stop er niet mee. Doe dat voor jezelf, maar de baas laten betalen? Groei op mensen, hoe oud ben je nu? Een klein kind dat met twee euro wordt omgekocht om zijn kamer op te ruimen? Want daar begint de ellende natuurlijk al. Niet alles wat je doet, moet doen, hoeft beloond te worden.

Blijf ik zitten met één vraag: Als jouw werkgever dit zou doorvoeren onder het mom ‘de niet-rokende medewerkers vinden dat geen probleem want die zijn alleen maar blij dat hun collega’s niet meer roken’, hoe zou jij dan reageren?

Sylvia Schaffrath (45) is lifestyleblogger en woont in Zuid-Limburg. Haar grote liefde is schrijven. Meer weten? Neem dan even een kijkje op Sylvia.nl. Daarop schreef ze ook haar blog over haar eigen misbruik.