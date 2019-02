Libelle Legt Uit: stopt je hart nou echt even als je niest?

Over niezen gaan een heleboel fabeltjes in de rondte. Zo zouden je ogen eruit kunnen rollen als je ze open probeert te houden en zou het na drie keer niezen de volgende dag mooi weer worden. Maar hoe zit het precies met je hart op het moment dat je niest?

Er wordt namelijk beweerd dat als je héél hard niest, je hart dan even stopt. Dat we vervolgens iemand gezondheid toewensen, zou daar ook vandaan komen. Je beschermt de niezer dan van de mogelijke dood nadat hun hart is gestopt van het niezen.

Wat gebeurt er?

Volgens cardioloog Christopher Kelly moet je een niesbui zien als een verdedigingsmechanisme: “Het is instinctief gedrag dat is ontworpen om de neus stofvrij te maken.” Je borstspieren drukken met een hoge snelheid lucht uit je longen, door je neus. Het neemt daarbij alles mee waarvan je lichaam denkt dat het eruit moet.

Hartslag overslaan

Wanneer de borst samentrekt bij een niesbui, is de bloedstroom kort afgesloten. Je hartritme wijzigt hierdoor, maar het stopt in principe niet. Maar er zit wel een kleine kern van waarheid in, meent otorinolaryngoloog Benjamin S. Bleier. Bij sommige mensen kan de diepe ademhaling voor een nies de nervus vagus activeren. Dit is een lange zenuw die een signaal naar je hart kan sturen om te vertragen. Vandaar dat een paar keer diep ademhalen ook kan helpen je hartritme te vertragen als je gestrest bent.

Normaal tikken

“Wordt de nervus vagus geactiveerd, dan kan het hart dus vervolgens even vertragen of zelfs een hartslag overslaan”, zegt hij. “Maar bij de meeste mensen blijft het hart tijdens het niezen normaal tikken zonder merkbaar effect.”

Zorgen maken?

Maar zelfs als het hart een slag overslaat of even langzamer werkt, hoef je je geen zorgen te maken. “Pas als het hart langer dan vier of vijf seconden stopt, overleef je het niet” zegt Christopher Kelly. “Maar nogmaals, dat zal nooit gebeuren door een niesbui.”

Bron: womenshealthmag.com. Beeld: iStock